Deze week nieuw in de bioscoop: veel drama en achtervolging door leeuw

Wil je de hitte(golf) een beetje ontlopen deze week? Misschien is even verkoeling zoeken in de bioscoop dan een goede tip. Het klinkt haast raar, naar de bios gaan als het volop zomert. Maar wie dat eeuwige zwembad of strand wel een keer heeft gezien, kan zich met een koele cola en een emmer popcorn best even vermaken bij een van de nieuwste films.

Dat het zulk warm weer is dat zelfs het Nationaal Hitteplan in werking is, heeft consequenties voor welke films er in de bioscoop gaan draaien, bleek deze week. Op dit tijdstip verschijnt wekelijks Metro‘s Filmrecensie van de Week en vorige keer hebben we de doodenge thriller Fall als volgende recensie aangekondigd. Filmdistributeur Dutch FilmWorks hoorde echter de weervoorspellers aan en besloot tot uitstel. Fall is nu vanaf 1 september te zien en kan dan, zo wordt ingeschat, meer publiek trekken dan dat het in de bloedhete dagen tot die eerste september waarschijnlijk doet.

6 nieuwe films in de bioscoop

De andere films die voor vandaag en morgen stonden gepland, gaan wel door. Aangezien de Metro-verslaggever van alle eerder aangekondigde titels alleen de persvoorstelling van Fall heeft bijgewoond, krijg je deze week een overzicht van álle films die in de bioscoop verschijnen. Het zijn er zes en uit deze kun je kiezen:

Fireheart

Genre: familiefilm/animatie. Land: Canada.

Verhaal: Fireheart speelt zich af in het New York van de jaren 20, waar een meisje droomt om ’s werelds eerste brandweervrouw te worden. De 16-jarige Georgia heeft die grote wens. Wanneer een geheimzinnige brandstichter Broadway begint af te branden, verdwijnen op mysterieuze wijze de brandweerlieden van de stad. De vader van Georgia, Shawn, wordt door de burgemeester van New York uit zijn pensioen opgeroepen om het onderzoek naar de verdwijningen te leiden. Wanhopig om haar vader te helpen en haar stad te redden, vermomt Georgia zichzelf als een jongen met de naam Joe. ‘Hij’ voegt zich bij een groepje buitenbeentjes van de brandweer. Zal het haar lukken om de brandstichter te stoppen en haar stad te redden?

🎤 Stem Sterre Koning Zangeres Sterre Koning, halve finalist in The Voice Kids 2018, sprak voor de Nederlandse versie van Fireheart de stem van het hoofdpersonage in. Zelf acteerde Koning ook al vaker, onder meer in Brugklas, Misfit, Whitestar en als een van de apostelen in The Passion 2021. Andere Nederlandse stemmen in Fireheart zijn onder meer van Jelle Amersfoort, Finn Poncin, Roben Mitchell, Leonoor Koster, Ricardo Blei, Joey Schalker en Linda Wagemakers.

Beast

Genre: thriller. Land: Verenigde Staten.

Verhaal: Idris Elba (Fast & Furious: Hobbs & Shaw, The Suicide Squad) speelt de hoofdrol in deze bloedstollende thriller. Beast gaat over een vader en zijn twee tienerdochters die opgejaagd worden door een bloeddorstige leeuw. Het roofdier wil duidelijk maken dat er maar één de baas is op de savanne. Elba speelt dr. Nate Daniels die sinds kort weduwnaar is. Samen met zijn dochters gaat hij terug naar Zuid-Afrika, waar hij ooit zijn vrouw ontmoet heeft, naar een reservaat van een oude familievriend en bioloog. Maar de reis die bedoeld was om hun verdriet te verwerken mondt uit in een angstaanjagende survivaltocht als de leeuw achter ze aan komt. Het dier is ontsnapt aan een stel gewetenloze stropers en alle mensen ziet de leeuw nu als vijanden.

Clara Sola

Genre: drama. Landen: Zweden / Costa-Rica / België.

Verhaal: Clara Sola gaat over de 40-jarige, zwakbegaafde Clara, die leeft onder het regime van haar streng katholieke moeder. Om hun huisje op het platteland van Costa Rica hangen paarse linten in een cirkel, waar Clara binnen moet blijven. Maar wanneer ze het nieuwe vriendje van haar 15-jarige nichtje ziet, ontwaken seksuele gevoelens in Clara. Ze waagt zich voor het eerst in haar leven voorbij de paarse linten.

Heel veel ‘drama’ in de bioscoop

Me Freres et Moi

Genre: drama. Land: Frankrijk.

Verhaal: Nour (14) woont in een volksbuurt in het zuiden van Frankrijk. Hij staat op het punt een zomer door te brengen vol plagerijen van zijn oudere broers, de zorg voor zijn zieke moeder en een taakstraf (schilderwerk). Terwijl hij bezig is met schilderen in een schoolgebouw ontmoet hij Sarah, een operazangeres, die daar een zomercursus geeft. Het blijkt een ontmoeting die hem helpt ontsnappen aan de oplopende spanningen thuis en die hem uiteindelijk nieuwe kansen brengt.

Les Intranquilles

Genre: drama. Land: België.

Verhaal: Les Intranquilles van de Belgische regisseur Joachim Lafosse gaat over Leila en Damien die zielsveel van elkaar houden. Hun gezinsleven wordt op de proef gesteld door de mentale problemen van Damien. Ondanks het feit dat hij manisch depressief is, probeert Damien het leven met Leila en hun zoontje vast te houden. Lafosse laat op indringende en authentieke wijze zien wat de impact van een mentale ziekte op een gezin is. Leïla Bekhti en Damien Bonnard maken waarschijnlijk grote indruk op je. Als echtpaar dat door wil, maar dat niet kan.

There is No Evil

Genre: drama. Land: Iran.

Verhaal: Heshmat is een voorbeeldige echtgenoot en vader, maar niemand weet waar hij elke ochtend naartoe gaat. Pouya, een jonge dienstplichtige, kan zich er niet toe brengen een man te doden zoals hem is opgedragen. Javad, die is gekomen om zijn geliefde ten huwelijk te vragen, zit plotseling gevangen in een dilemma. Bharam, een verbannen arts, heeft besloten zijn nichtje eindelijk het geheim van zijn leven te onthullen. Deze vier verhalen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het Iraanse regime waar de doodstraf nog steeds bestaat, strijden mannen en vrouwen voor hun vrijheid.