Drank-campagne: ‘Kinderen verantwoord leren drinken, dat werkt natuurlijk niet’

‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’, zo kennen we de bekendste campagne tegen drinken natuurlijk allemaal. Vandaag is er een nieuwe slogan aan toegevoegd: ‘Verantwoord leren drinken bestaat niet’.

Het gaat om een nieuwe campagne tegen drank van het Trimbos-instituut voor mentale gezondheid. Samen met hersenwetenschapper Erik Scherder waarschuwt het Trimbos voor alcohol onder 18 jaar. De campagne heet ‘NIX18 = niet voor niks’.

Drank en de ‘hardnekkige misvatting’

De hardnekkige misvatting dat je kinderen beter kunt leren drinken om ze zo te leren omgaan met alcohol, heeft een tegengesteld effect. Dit zorgt er juist voor dat kinderen ook buitenshuis vaker gaan drinken en verhoogt de kans op verslaving. Ook heeft drank met alcohol schadelijke effecten op de ontwikkeling van de hersenen van jongeren. Daarvoor waarschuwen onder andere hersenwetenschapper Erik Scherder en het Trimbos-instituut in genoemde nieuwe campagne ‘NIX18 = niet voor niks’.

Verantwoord leren drinken bestaat niet

Volgens het Trimbos-instituut zijn er veel ouders die denken dat ze hun kind verantwoord kunnen leren drinken. Dat werkt natuurlijk niet, eerder averechts zo is de opvatting. „Kinderen hebben een soort natuurlijke drempel voor dit soort spannende dingen, die ze hiertegen beschermt. Als je als ouder die drempel weghaalt, dan geef je kinderen de ruimte om vaker en meer te gaan drinken”, zegt Ninette van Hasselt van het Trimbos-instituut.

Volwassenen die zeggen dat ze zelf ook op jonge leeftijd dronken vergeten dat de wetenschap inmiddels veel meer weet over het puberbrein en de schadelijke gevolgen van alcohol. „We weten nu dat het puberbrein zich langer door ontwikkelt en juist in die fase gevoelig is voor toxische stoffen”, zegt Van Hasselt. Het heeft volgens haar dan ook zeker effect om als ouders regels te stellen en alcoholgebruik door kinderen niet toe te staan. „Je hebt als ouder veel invloed. Ook al doen kinderen niet altijd wat je zegt, het is toch een zaadje dat je plant. Als ze zich bijvoorbeeld na het uitgaan even melden is dat voor hen toch een drempel om te drinken”, zegt ze.

Voor de campagne tegen drank voor kinderen is een tv- en online commercial gemaakt:

In de commercial heeft Erik Scherder een belangrijke hoofdrol waarbij hij op de gevaren van drank wijst. „Jonge hersenen zijn nog lang niet volgroeid. Die willen zich juist ontwikkelen. Alcohol werkt dit tegen. Geen alcohol helpt kinderen zich beter te concentreren, laat ze veilig thuiskomen van een feestje en maakt de kans op verslaving kleiner. Geef dus geen alcohol aan je kind onder de 18. Zo bescherm je ze voor nu en later”, stelt professor Scherder.

We kennen de risico’s…

In de negen jaar dat de NIX18-campagne nu loopt is gebleken dat ouders het moeilijk vinden om nee te (blijven) zeggen tegen hun kinderen. Eén glaasje kan geen kwaad, denken veel ouders. Ook hebben ze er liever zicht op dan dat hun kind stiekem drinkt en vertrouwen ze erop dat hun kind verstandig omgaat met alcohol. Vier op de tien ouders in Nederland staan toe dat hun minderjarige kinderen alcohol drinken, bleek eind vorig jaar uit een flitspeiling onder ruim duizend ouders. Tijdens feestdagen of speciale gelegenheden, zoals binnenkort de eindexamenfeesten, jongerencampings of de zomerfestivals, loopt dat op tot 59 procent. Acht op de tien ouders uit het onderzoek weten dat alcohol de ontwikkeling van het brein bij jongeren remt. Zes op de tien weten dat alcoholgebruik op jonge leeftijd de kans op problematisch gebruik op latere leeftijd vergroot.

