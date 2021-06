Nederland krijgt eerste slijterij zonder één druppel alcohol in de schappen

Hij komt er echt aan: de eerste slijterij in ons land waarin geen druppeltje alcohol te koop is. Vanaf 9 juli vind je deze in Haarlem. De naam, geheel in stijl, NIX & NIX.

Je hebt van die persberichten die meteen in het oog springen. Slijterij zonder alcohol, huh? Op de Metro-redactie viel net zo snel de vraag als dat het bericht in het oog sprong: een slijterij verkoopt toch drank? Dat blijkt niet helemaal waar. Een slijter heet zo omdat hij of zij iets slijt. Nergens staat dat dat een alcoholische versnapering moet zijn.

Slijterij zonder alcohol gaat in op de vraag

De categorie alcoholvrije dranken in Nederland (en internationaal) groeit heel hard, ziet Wim Boekema. Hij is de man achter ‘de slijterij zonder alcohol’. NIX & NIX werd in Nederland in mei gelanceerd als een 100 procent alcoholvrij digitaal verkoopplatform. Online vind je ‘een breed assortiment aan alternatieve spirits, wijnen en bieren’. Nu komt daar dus een niet-digitale winkel aan de Haarlemse Grote Houtstraat bij. „Steeds meer consumenten kiezen voor een bewuste levensstijl. Zij matigen daardoor hun alcoholconsumptie en verminderen de momenten waarop ze alcohol drinken”, ondervindt Boekema. Dit is versterkt in coronatijd en trends als Dry January, Dry July en Sober October dragen daar ook aan bij. Mensen die minder willen drinken zoeken naar alternatieven. Ondertussen willen zij niet inleveren op smaak en ervaring. Kortom, dacht Boekema, ik begin ook die slijterij zonder alcohol. Hier zie je hem aan de slag:



Kun je dan niet gewoon naar de Appie?

Nog een vraag de Metro-verslaggever te binnen schoot: je kunt dan toch ook gewoon naar welke willekeurige supermarkt dan ook? „Ja”, beaamt Wim Boekema aan de telefoon meteen. „Maar ook niet. Je kunt inderdaad naar Albert Heijn om alcoholvrije bieren te vinden. Wij hebben een breed assortiment en distribueren een aantal internationale alcoholvrije merken exclusief in Nederland.” Voor de fijnproever dus. En, zo stelt de slijter, je kunt na je wekelijkse training op de dinsdagavond eens wat anders drinken „dan dat watertje”.

Naast alcoholvrije bieren en wijnen besteedt Boekema veel aandacht aan spirits, botanicals, mixdranken en RTD’s (Ready to Drinks). Alle dranken heeft hij zelf geselecteerd. Boekema haalt zijn inspiratie vanuit de hele wereld. Hij woonde zelf onder andere in Seoul, Londen en Hong Kong. Boekema: „Vroeger had je bij sociale momenten nauwelijks alcoholvrije alternatieven, maar inmiddels ontdekken we elke dag prachtige producten. Deze producten geven je de vrijheid om mee te doen met de gezelligheid en je de volgende dag goed te voelen. Daarnaast is het natuurlijk een stuk beter voor je gezondheid.

Slijterij niet uitgesteld door corona

NIX & NIX heeft geen last gehad van corona dat in ons leven kwam. Het was bijvoorbeeld niet het idee van Boekema om zijn zaak vorig jaar al te openen. „Nee, deze zomer was het plan.” Toch ziet hij één probleempje, dat wel corona-gerelateerd is. Hij heeft nog personeel nodig en kan dat maar moeilijk vinden. Hetzelfde probleem hebben talloze bedrijven in de horeca. Veel mensen die een bijbaan kwijtraakten en dus weer zochten, zijn op GGD-locaties terechtgekomen. De Koninklijke Nederlandse Horeca Bond is daarom een wervingscampagne begonnen. Wim Boekema heeft ondertussen nog drie weken de tijd om een flitsende (en alcoholvrije) start voor elkaar te boksen.