Zelfs bij afscheid van Oranje heeft Frank Snoeks het gedaan: ‘Van Noa Lang-fanclub?’

Frank Snoeks was gisteravond voor de allerlaatste keer voetbalcommentator bij het Nederlands Elftal. Als hij de laatste jaren voor de NOS bij Oranje aantrad, was dat direct voer voor Twitteraars. Voor Snoeks helaas niet omdat men hem zo goed vindt. Zelfs bij zijn afscheid kreeg hij het online weer zwaar te verduren.

Het Nederlands Elftal speelde gisteren de tweede wedstrijd in de strijd om de Nations League. Na een mooie zege in België vrijdag (1-4), stond nu het duel tegen Wales in Cardiff op het programma. Mooi potje voor Frank Snoeks bij zijn afzwaaien naar 32 (!) jaar. De geboren IJmuidenaar ging er eens lekker voor zitten, daar in Wales (hij wel). Twitteraars nestelden zich thuis op de bank. Met een glas azijn.

Oranje klopt Wales in blessuretijd

Frank Snoeks zag een slecht Nederlands (B-)Elftal, maar leek zijn carrière door een doelpunt van Teun Koopmeiners toch met een Oranje-zege af te sluiten. Wales gooide in blessuretijd met een late 1-1 roet in het eten. Zo leek. Want spits Wout Weghorst kopte nóg weer later de beslissende 1-2 binnen. De ploeg van coach Louis van Gaal gaat fier aan de leiding in de Nations League-poule, waarin ook Polen een tegenstander is.

Het zeer matige Nederlands Eftal zonder de gebruikelijke sterspelers kon op sociale media op weinig sympathie rekenen. Maar dat gold nog sterker voor, het was weer zover, Frank Snoeks. Hij was gisteravond trending op Twitter en was dat vanmorgen nog steeds. De man gaf al commentaar toen het gros van de Twitteraars nog niet eens bestonden en was actief op maar liefst acht WK’s. Maar ergens onderweg bleken zijn woorden voer voor reacties waar de eerder genoemde azijn vanaf druipte. Telkens weer. Johan Derksen neemt in talkshow Vandaag Inside als het om Frank Snoeks gaat steevast het woord ‘babbelziek’ in de mond. Of hij dat nou ook bedacht heeft is niet duidelijk. Grappig wel dat juist Derksen ‘babbelziek’ ergerlijk vindt natuurlijk, maar dat terzijde.

Frank Snoeks niet zo vriendelijk uitgezwaaid

In ieder geval: Frank Snoeks werd gisteravond niet vol lof door de kijkers uitgezwaaid, al vormen Twitteraars uiteraard maar een klein deel van de kijkers. Zijn werkgever NOS deed dat onder de tonen van I Did It My Way in een mooie video wel. Snoeks iconische commentaar bij Spanje – Nederland tijdens het WK 2014 in Brazilië komt erin voor. „Robben op weg naar 5-1. 5-1! Zegt het voort, zegt het voort. 5-1! Heeft u buren die niet kijken, gaan naar ze toe. Zeg dat ze de televisie moeten aanzetten.” Was die wedstrijd gisteravond geweest, dan was Frank Snoeks ongetwijfeld verweten dat hij ‘te zuur’ was. Of dat het zijn schuld was dat Oranje niet met 7-1 won. In september noemden tv-kijkers de commentator bij een wedstrijd van Nederland tegen Noorwegen nog ‘de slechtste man van de wedstrijd‘.

Jeroen Grueter en Tom Egbers hadden overigens wel mooie woorden voor hun gewaardeerde collega:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#walned markeert het einde van een tijdperk. Het is laatste keer dat mijn gewaardeerde collega Frank Snoeks op zijn eigen, unieke wijze verslag zal doen van een wedstrijd van Oranje. Een woordkunstenaar, een man met oog voor detail, een perfectionist. Een vakman pur sang. (1/2) — Jeroen Grueter (@Jeroen_Grueter) June 8, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Frank Snoeks. One of a kind. — Tom Egbers (@primadeluxe) June 8, 2022

Meer reacties

Maar verder? Frank Snoeks had het weer helemaal gedaan. Vooral om zijn commentaar op aanvaller Noa Lang, die hij te veel veren ‘in z’n reet’ zou hebben gestoken. Een overzichtje:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Noa Lang speelt echt een hele matige wedstrijd, maar Frank Snoeks doet net alsof hij een legendarische prestatie aan het leveren is. Welke wedstrijd kijkt die man? #WALNED — Viktory39 (@Viktory39) June 8, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Frank Snoeks is in z’n vrije tijd voorzitter van de Noa Lang-fanclub.#WALNED — Flint (@flintstoon) June 8, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe Lang is een Chinees en Noa Lang is de favoriete speler van Frank Snoeks..#WALNED — Jurgen 🚀 (@JurgenGee) June 8, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes!!! O yes, wat gun ik het Frank Snoeks dat hij met pensioen mag 🥳🥂🎉 #WALNED #FrankSnoeks #pensioen pic.twitter.com/nKChkklUr0 — Matthijs Zantinga (@matthijszga) June 8, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heel mooi resultaat vandaag. Natuurlijk niet even mooi, maar dat doet er niet toe: Frank Snoeks eindelijk gestopt. #walned — Dé Tim (@lawfulhamster) June 8, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoor net geweldig nieuws: Frank Snoeks heeft zijn laatste wedstrijd van oranje becommentarieerd !!!! Echt geweldig nieuws‼️‼️ #WALNED — Mark Peeters (@mjppeeters) June 8, 2022

Was alles negatief? Toch niet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Frank Snoeks gaat met pensioen. Ik zou durven stellen dat hij jarenlang mijn muze is geweest. Hier het eerste deel van mijn tweeluik over mijn liefde voor Frank Snoeks. https://t.co/OmdixMvSop — Martijn Neggers (@martijnneggers) June 8, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Laatste keer Frank Snoeks. Toch wel een stem die ik ga missen. Voor mij een stem die hoort bij het Nederlands elftal en daarmee veel mooie herinneringen! #walned #franksnoeks — Arthur Peeters (@Arthur_peeters) June 8, 2022

En Frank Snoeks? Die zal na de 90 minuten van Oranje een lekker wijntje of wat anders ingeschonken hebben. De mensen thuis nog een azijntje.