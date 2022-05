Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vaak moe? Dat kan komen door deze 6 slechte gewoontes voor het slapen

Als je vaak moe bent, kun je genoegen nemen met het feit dat je ‘gewoon een slechte slaper’ bent, maar je kunt er ook naar kijken wát ervoor zorgt dat je zo moeilijk kunt slapen.

Door de onderstaande slechte slaapgewoontes te vermijden, is de kans dat je binnenkort op Doornroosje gaat lijken namelijk vele malen groter. Zeg deze zes slechte slaapgewoontes maar vaarwel.

Slechte gewoontes voor het slapengaan

1. Jouw telefoon ligt naast je bed

Blue light filter of niet, het is geen goed idee om je telefoon te gebruiken vlak voordat je naar bed gaat. Niet alleen het felle licht zorgt ervoor dat jouw brein ‘aan’ staat, ook de appjes en nieuwsberichten hebben in jouw brein de tijd nodig om verwerkt te worden.

Wanneer je jouw telefoon naast je bed hebt liggen, dan is de kans groot dat je tóch nog even op TikTok gaat of die Instagram Stories gaat bekijken. En voordat je het doorhebt, is het weer een uur later. Je kunt dus beter een oude wekker op de kop tikken en je telefoon buiten de slaapkamer houden. Dan is die drang om op je telefoon te kijken een stuk minder.

2. Je slaapt in het weekend te lang uit

Sorry – je wilt het vast niet horen – maar een van de grootste oorzaken van slecht slapen is het hebben van een onregelmatig ritme. Moet jij doordeweeks om 07.00 uur uit bed, maar blijf je in het weekend het liefste tot in de middag liggen? Dan krijgt jouw lichaam nooit de kans om een goed slaapritme op te bouwen.

Natuurlijk kan het gebeuren dat je eens wat later naar bed gaat en daardoor ook langer wilt uitslapen, maar laat dat een uitzondering zijn. Vooral als je moeite hebt met slapen, kan een goed slaapritme de oplossing bieden.

3. Cafeïne na 15.00 uur ’s middags

Om de middagdip te voorkomen, drinken velen rond 16.00 uur vaak nog een kop koffie. En na het avondeten? Dan smaakt die latte macchiato ook érg goed. Waar alleen geen rekening mee gehouden wordt, is dat cafeïne ontzettend lang in je lichaam aanwezig blijft, waardoor je ’s avonds dus niet meer lekker in slaap valt.

Dr. Michael Breus, ook wel bekend als The Sleep Doctor, raadt daarom aan om acht uur voordat je naar bed gaat geen koffie meer te drinken. Na acht uur is de helft van de werkzame stof cafeïne uit je lichaam en zal in slaap vallen makkelijker gaan.

4. Je werkt te lang door

Ben jij urenlang achter elkaar aan het werk of aan het blokken voor dat tentamen? Naast dat dit niet de meest productieve manier is, is het ook niet bevorderlijk voor je slaap. Jouw brein heeft pauzes nodig om informatie te kunnen verwerken. Las daarom elke dag een paar korte pauzes in, al is het maar 10 minuten. Loop een blokje om en je drukt als het ware op de reset-knop van je brein.

5. Snoozen

You snooze, you loose. Het is niet voor niets een uitdrukking geworden. Snoozen (de wekker zetten, wakker worden, en ‘m dan meteen weer verzetten, bijvoorbeeld een kwartiertje) is een slechte slaapgewoonte. Het kan namelijk invloed hebben op zowel je fysieke als je mentale gezondheid. Als jij ’s morgens meerdere keren uit jouw slaap gesnoozed wordt, kom je dus telkens in een zogeheten fight or flight-situatie terecht.

6. Je sport te laat

Stel jij het sporten de hele dag uit, zodat je laat op de avond nog squats en jumping jacks staat te doen? Daarmee put je jouw lichaam dan wel uit, maar dat betekent niet dat je daardoor ook lekkerder kunt slapen. Wanneer je sport, kunnen de stress-hormonen die jouw lichaam aanmaakt tijdens het sporten er namelijk voor zorgen dat je niet in slaap kunt vallen.

Wil je toch écht ’s avonds nog bewegen? Maak dan een wandeling of doe wat yoga-oefeningen. Op die manier ben je wel aan het sporten, maar maakt jouw lichaam minder stress-hormonen aan.

Meer slaaptips nodig? Probeer eens deze oefeningen voordat je je ogen sluit.