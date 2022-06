Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heftige beelden van windhoos in Zierikzee, die één persoon het leven kostte

Een windhoos die over Zierikzee is getrokken, heeft veel schade aangericht in Zeeland. Het noodweer heeft tevens één persoon het leven gekost en ongeveer tien mensen zijn gewond geraakt. Dat meldt de Veiligheidsregio Zeeland. In diverse straten is een grote ravage door de wervelwind te zien. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

Van meerdere panden zijn de daken afgewaaid. Dat gebeurde onder meer aan de Calandweg, waar het dak van een heel rijtje huizen werd losgerukt en op de weg neerkwam. Op meerdere plaatsen liggen kapotte dakpannen. Ook waaiden er bomen om en barstten de ruiten van woningen.

Beelden van windhoos Zierikzee

Tien tot twintig huurwoningen in Zierikzee zijn dusdanig beschadigd geraakt door de windhoos die vandaag overtrok, dat ze momenteel onbewoonbaar zijn. Directeur Marco van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland laat dat weten. De gemeente Schouwen-Duiveland regelt opvang voor de bewoners.

Op sociale media komen heftige beelden voorbij van de windhoos. Zo laten mensen zien hoeveel schade de windhoos heeft veroorzaakt. Ook duiken er video’s op van de kleine tornado.



Dat de windhoos in Zierikzee veel indruk maakt op de bewoners van de havenstad, blijkt wel uit de tweets die zij delen over het noodweer. „Zo, het gaat tekeer in Zierikzee”, klinkt het op social media. „De schade na een windhoos in Zierikzee is enorm. Aan de Calandweg is bij vier huizen het dak eraf gewaaid.”

Ieder jaar één tot drie tornado’s in Nederland

Volgens Weeronline komen jaarlijks in ons land een tot drie tornado’s voor. Enkele bijzonder zware exemplaren trokken in juni 1967 over Nederland. Daarbij vielen zeven doden en tientallen gewonden. Een maand geleden was er nog een windhoos in Limburg, die veel schade veroorzaakte.

Op 17 augustus 1992 trok een tornado over Ameland. Bij een camping in het plaatsje Nes viel een dode en raakten vijf mensen gewond. Op 9 augustus 2019 kreeg Amsterdam de volle laag. Toen trok er een zwakke tornado over het IJ, maar richtte gelukkig niet veel schade aan.