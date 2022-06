Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vier duidelijke signalen dat je vandaag nog van baan moet veranderen

Bijna de helft van alle Nederlanders wil best van baan veranderen, zo blijkt uit onderzoek van House of HR. Nog eens een kwart is hier ook actief naar op zoek. Tegelijk kan het best lastig zijn om een vertrouwde werkplek te verlaten voor een nieuw maar onzeker avontuur ergens anders. Hieronder vier signalen die aangeven dat het echt de hoogste tijd wordt om te verkassen naar een nieuwe functie elders.

Heb je eenmaal een sollicitatiegesprek bemachtigd voor een nieuwe baan? Lees dan hier waarom je nooit je salarisstrookje zou moeten laten zien.

Deze tekenen tonen aan dat je van baan moet veranderen

1. Opstaan voor het werk is een nachtmerrie

Vrijwel niemand wordt graag ‘s ochtends vroeg gewekt door een piepende wekker. Zeker niet in de winter als het buiten nog donker is. Tegelijk is er een groot verschil tussen willen blijven liggen vanwege een warme deken, of vanwege een verstikkende werkplek. Dit laatste kun je vooral herkennen aan obsessieve gedachten. Fantaseer je bijvoorbeeld tijdens het snoozen regelmatig aan ziekmeldingen of snipperdagen? Krijg je daarna tijdens het forenzen spontaan zin om een ontslagbrief te schrijven? Of zorgt juist het aanzicht van je kantoor of collega’s voor acute moordneigingen? Allemaal signalen dat het tijd is om echt wakker te worden en de volgende stap te zetten in je carrière. Vermoeidheid wordt per slot van rekening niet alleen veroorzaakt door een tekort aan slaap.

2. De baan is enorm geestdodend of juist gekmakend hectisch

Het bezitten van een goede werkflow is de enige manier om als werknemer optimaal te kunnen presteren binnen een organisatie. Toch hadden volgens onderzoek van het TNO zo’n 1.2 miljoen werknemers eind 2020 last van burn-out klachten. Dat is bijna 16 procent van de beroepsbevolking! Aan de andere kant heeft bijna eenzelfde percentage van alle werkenden last van een bore-out (die herken je dankzij deze drie tekenen). Oftewel een situatie waarbij je je zo verveelt dat zelfs staren naar een lege vissenkom nog spannender is. Houd daarom je gevoel goed in de gaten. Een fijne baan vreet energie van je zoals een flinke strandwandeling dat ook doet: aan het einde van de dag mag je best vermoeid zijn, maar ook tevreden. Zo niet, dan is het tijd om de juiste flow richting de uitgang te zoeken.

3. Op verjaardagen is werk een schaamtevol onderwerp geworden

Vraag iemand wie hij of zij is en de kans is groot dat deze persoon direct begint over het werk. Een baan is naast een salaris vaak ook gewoon een identiteit. Niet zonder gêne over dit onderwerp kunnen spreken is een duidelijk signaal dat er iets mis is. Wellicht werk je voor een firma die steeds vaker over lijken gaat. Misschien past de functieomschrijving simpelweg niet langer bij je zelfbeeld. Mogelijk doen deze verjaardagsgesprekken je zelfs herinneren aan alle carrièredromen van vroeger die nooit zijn waargemaakt. Wat het ook is, zorg dat je werk doet waar de mond van overloopt.

4. De job creëert een scala aan slechte eigenschappen

Je hebt een leuke baan met een prima salaris. De collega’s zijn gezellig en ook de doorgroeimogelijkheden zien er tiptop uit. Toch kan het soms beter zijn om te switchen wanneer de rest van je leven erdoor ontspoort. Soms heeft dit te maken met gezondheid. Zittend werk is vaak de oorzaak van overgewicht. Staand werk kan leiden tot oxidatieve stress, wat weer de oorzaak is van veel hart- en vaatziekte. Ook mentaal heeft een baan soms negatieve invloed op je karakter. Denk bijvoorbeeld aan een junior-verkoper voor wie liegen en bedriegen steeds meer een tweede natuur begint te worden. Handig voor op de werkvloer, maar het thuisfront zit er vaak niet op te wachten. Zorg er dus voor dat je jezelf ook na sluitingstijd in de spiegel kunt aankijken. Het leven bestaat per slot van rekening uit meer dan werk alleen.