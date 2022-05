Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gregory van der Wiel eerlijk over jarenlange druk van voetbalcarrièrre en de paniekaanvallen die volgden

Oud-Nederlands Elftal-speler Gregory van der Wiel (34) beëindigde anderhalf jaar geleden zijn topsportcarrière. Een carrière die blijkbaar veel van hem vroeg, want hij kampte daarna met paniekaanvallen. Hij wijt die aan de „sneltrein” van jarenlange druk en prestatie.

Van der Wiel heeft een aardig voetbal-cv op zijn naam staan. De voormalig rechtsback speelde onder meer bij Ajax, Paris Saint-Germain en Fenerbahçe en stond in de WK-final met het Nederlands Elftal. In de Youtube-serie Enoh Reunited van Ajax doet hij een boekje open over de keerzijde van zijn leven als profvoetballer en wat het hem kostte.

Gregory van der Wiel kreeg paniekaanvallen na voetbalcarrière

Van der Wiel omschrijft hoe hij in zijn topsport-tijd in een sneltrein van presteren zat. „Ik herinner mij eigenlijk niet zo heel veel meer van alle mooie ervaringen die ik heb meegemaakt. Dat is een beetje zonde, maar ik denk ook dat dat veel zegt over hoe mijn mind was op dat moment.” Een legendarisch moment als de WK-finale ging bijvoorbeeld langs hem heen. „Ik denk niet dat ik me bewust was van hoe mooi het was, hoe belangrijk, hoe groot. Ik ging gewoon mee met de flow en speelde mijn wedstrijden.” Als hij daarop terugkijkt had hij meer willen genieten en „meer moeten voelen”.

De oud-voetballer legt een link met het einde van zijn voetbalcarrière en de paniekaanvallen die daarna volgden. „Die kwamen eigenlijk pas zes maanden nadat ik gestopt was, uit het niets.” Hij wijt dat aan de „sneltrein” van jarenlange druk en prestatie. „Ik ben niet iemand die dingen heel makkelijk van zich af kan laten vallen.”



Jongeren helpen bij mentale gezondheid

Van der Wiel kon na een wedstrijd bijvoorbeeld de boel niet van zich af laten glijden. „Nee, als het niet goed ging bleef het bij mij.” Volgens de oud-profvoetballer kreeg hij die stress en zorgen later op zijn bordje. „Ik denk dat toen ik pas een tijdje gestopt was met voetballen en mijn geest en lichaam de tijd kregen om het te verwerken, dat zich dat uitte in paniekaanvallen. En later in mij angstig voelen en dat mijn lichaam helemaal vastzat.”

Van der Wiel hoeft inmiddels niet meer te presteren in grote stadions. Met zijn ervaring in de topsport wil hij een steentje bijdragen „op het veld en buiten het veld”. Naast financiële ervaring heeft hij naar eigen zeggen ook een hoop kennis opgedaan over mentale gezondheid. En hij zou graag de jongere generatie bij dat stuk helpen. „Ook in de jeugd van Ajax had ik het niet makkelijk. Ik ben op mijn veertiende weggestuurd en toch weer teruggekomen. Dus ik ga kijken of ik het leuk vind om ze te helpen..”

‘Nee dankje’ tegen Bayeren München

In 2010 kreeg Van der Wiel de kans om een overstap naar de Duitse voetbalclub Bayeren München te maken, iets wat hij uiteindelijk niet deed. Dat terwijl de Duitse club een van de grootste en beste clubs ter wereld is. „Ik was jong, kwam uit Amsterdam en ik had niet zoveel met Duitsland. Achteraf denk je: ’Was ik gek of zo? Maar destijds was ik jong, mijn wereld was niet zo groot en er was ook niemand die mij overtuigde. Dus ik zei gewoon: ‘Nee, dankje.’”