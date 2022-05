Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oorlog Oekraïne: bombardementen bij stations, staalfabriek Marioepol bestormd

Treinstations Oekraïne uitgeschakeld. Bestorming van de veelbesproken staalfabriek in Marioepol. En evacuatie van bewoners uit diezelfde zwaar gehavende stad. Dat is momenteel gaande in de oorlog die Rusland heeft ontketend in Oekraïne. De Europese Commissie wil ondertussen totaal van Russische olie af.

Het Russische ministerie van Defensie beweert vandaag dat het zes treinstations in Oekraïne heeft uitgeschakeld. Het ministerie stelt dat die gebeurd is door stroomvoorzieningen van de stations te bombarderen. De stations werden volgens de Russen gebruikt om Oekraïense troepen van buitenlandse wapens te voorzien. De Russische informatie valt niet onafhankelijk te verifiëren en Kiev heeft er nog niet op gereageerd. Volgens het ministerie zijn ook veertig Oekraïense militaire doelen geraakt, waaronder vier depots voor munitie en artilleriewapens.

Oekraïne meldt bestorming in Marioepol

Wat Oekraïne vandaag wel naar buiten bracht, is een bestorming in de toch al platgebombardeerde stad Marioepol. Na een nacht van luchtaanvallen zijn Russische troepen volgens Oekraïne vanmorgen vroeg begonnen met het bestormen van de Azovstal-fabriek. De staalfabriek, die al tijden in het nieuws is, is het laatste Oekraïense bolwerk van verzet in de Zuid-Oekraïense havenstad.

Gisteren liet het Russische ministerie van Defensie al weten dat het de fabriek aanviel met beschietingen en bombardementen. Bij de bestorming zijn volgens de Oekraïense autoriteiten twee burgers omgekomen. Ruim honderd geëvacueerde burgers die vastzaten op het door Russen omsingelde terrein van de Azovstal-fabriek, kwamen gisteren veilig aan in de stad Zaporizja. Naar schatting zitten nog zo’n tweehonderd burgers vast in de fabriek, naast een onbekend aantal Oekraïense strijders.



"Anatoli Kinasjtsjoek, de vader van Nieuwsuur-cameraman Bogdan, zat samen met zijn gezin 52 dagen in een schuilkelder. Elke dag kwam hij de schuilkelder even uit om een foto te maken." #Marioepolhttps://t.co/tY57j2D4i4 — Eldert Francke (@eldertfrancke) May 4, 2022

Bussen vertrokken uit Marioepol

Beter nieuws is dat opnieuw evacuatiebussen zijn vertrokken uit Marioepol. Dat maakte de gouverneur van de regio Donetsk vandaag bekend. Het konvooi rijdt naar de door Oekraïners gecontroleerde stad Zaporizja. Bij de evacuatiepoging werkt Oekraïne samen met de Verenigde Naties en het Rode Kruis. Gouverneur Pavlo Kirilenko deelde geen verdere details. Zo is bijvoorbeeld niet bekend om hoeveel bussen het gaat.

Het is ook niet duidelijk of meer burgers zijn geëvacueerd uit de staalfabriek Azovstal. De burgemeester van Marioepol meldde gisteren dat in de ondergrondse faciliteiten van Azovstal nog zo’n tweehonderd burgers vastzitten. In de stad zouden in totaal nog ongeveer 100.000 burgers zijn (er wonen er normaal gesproken meer dan 400.000).

‘Ban op olie uit Rusland’

De Europese Commissie wil binnen een half jaar de invoer van ruwe aardolie uit Rusland verbieden en voor het eind van het jaar die van benzine en andere olieproducten. Verder stelt zij, zo werd vanmorgen bekend, voor drie grote banken af te sluiten van internationale betalingsdienst SWIFT en Europese accountants en consultants aan te pakken die Rusland helpen. Ook wil de commissie drie grote Russische tv-zenders weren.



Soon we will celebrate Europe Day.

A day to reflect on our Union.

But also on the future of the EU.

Which today, is also written in Ukraine. https://t.co/pxhdYDTvfj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2022

De maatregelen maken deel uit van een zesde pakket sancties tegen Rusland, dat zich van de vijf voorgaande vooralsnog weinig aantrekt en de oorlog tegen Oekraïne voortzet. Ze moeten „de druk op Rusland maximaliseren en tegelijkertijd de nevenschade voor ons en onze bondgenoten minimaliseren”, zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen in het Europees Parlement. De EU-landen moeten de voorstellen nog goedkeuren. Zij buigen zich er later op de dag over.

Tegen een embargo op Russische olie zijn grote bezwaren, met name van Hongarije en Slowakije die sterk afhankelijk zijn van de aanvoer uit Rusland. De commissie stelt volgens Brusselse bronnen voor deze landen nog wat uitstel te geven. Welke landen precies voor respijt in aanmerking komen en hoeveel tijd ze dan mogen nemen is nog onduidelijk.

Alle Metro-artikelen over de oorlog in Oekraïne lees je hier.