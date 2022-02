Feit of fabel over sport? Stress heeft een grote impact op je sportprestaties

Het internet staat vol zin en onzin. In deze rubriek zoeken we uit hoe het precies zit. Is het een feit, of een fabel? We gaan in gesprek met verschillende experts op het gebied van bewegen en sport. Vandaag trappen we af met de eerste stelling op het gebied van sport: stress heeft een grote impact op je sportprestaties.

Stress kan op elk moment van de dag toeslaan. Een drukke werkdag, een stressvolle relatie of een overvolle to do-lijst. Even sporten biedt voor sommige mensen de uitkomst om het hoofd leeg te maken. Stress en sporten gaan immers prima samen, toch?

Metro sprak over de invloed van stress op je sportprestaties met Yara van Gendt, sportpsycholoog VSPN® en auteur van het boek Leren revalideren – hoe je optimaal herstelt van je blessure en er sterker uitkomt.

De invloed van stress als je sport

Volgens Van Gendt blijkt uit meerdere onderzoeken dat stress een grote rol speelt bij het ontstaan van blessures. „Dat begint al omdat we door stress vaak meer piekeren en hierdoor slechter slapen. Daardoor beginnen we minder uitgeslapen en uitgerust aan de volgende dag. Dit zorgt ervoor dat je er soms tijdens het sporten minder met je hoofd bij bent en bijvoorbeeld een bal of tackle te laat aan ziet komen, waardoor het risico op blessures toeneemt.”

Ook wijst Van Gendt op het feit dat piekeren veel energie kost. „De energie die we steken in het piekeren, kunnen we niet steken in het herstel van ons lichaam. We hebben als mens immers een beperkte energievoorraad. Dat betekent dat jouw belastbaarheid steeds wat afneemt, terwijl de belasting toeneemt als je sport. Dat zorgt ook weer voor een vergroot risico op blessures.”

Rustig opbouwen

Is het volgens Van Gendt dan eigenlijk wel een goed idee om te gaan sporten als je vaak last van stress hebt? „Ik raad mensen zeker aan om te sporten, maar kijk ook realistisch naar hoe jij je voelt. We zijn ons lichaamsgevoel vaak kwijt. We zijn bijvoorbeeld niet meer gewend om te voelen welke spieren op spanning staan.” Dat laatste is volgens haar juist wel belangrijk, omdat je zo zelf kunt bepalen wat jouw lichaam aankan. „Je zult zien dat jouw lichaam echt aangeeft dat je niet in één keer van 0 naar 100 kunt gaan.”

Het advies dat de sportpsycholoog mee wil geven, is dan ook: loop niet te hard van stapel. Zeker niet als je een lange tijd niet gesport hebt, zoals met een lockdown of na een ziekte. „We zien vaak gebeuren dat mensen blij zijn dat we weer kunnen sporten. Op zulke momenten gaan ze volle bak aan de slag, terwijl hun lichaam dat nog helemaal niet aankan. Daardoor loop je een groot risico op blessures”, legt ze uit.

Loop je toch te hard van stapel, en krijg je hierdoor een blessure? Dat levert volgens Van Gendt weer extra stress op. „Een blessure heeft vaak veel impact op je hele leven, het zet alles op zijn kop. Dit levert ook weer stress op en maakt veel emoties los die je moet verwerken.”

Conclusie

Heeft stress een grote impact op je sportprestaties? Oordeel: waar. Stress heeft een grote invloed op sportprestaties. Het zorgt onder andere voor een verminderde nachtrust en dus minder energie en daarmee ook voor meer blessures. Voor optimaal presteren op sportief vlak is een leven met zo min mogelijk stress ideaal.

