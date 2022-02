Klopt jouw budget? Dit is wat mensen gemiddeld uitgeven aan kleding, per maand

Eerlijk zeggen: hoe vaak belandt een kledingstuk dat je amper aan hebt gedaan achterin je kledingkast om voor lange tijd geen daglicht meer te zien? En hoe vaak gooi jij enthousiast kleding in je online winkelmandje om je vervolgens dood te schrikken van het totaalbedrag? Als dit bij jou het geval is, ben je vast benieuwd naar de gemiddelde uitgaven van Nederlanders aan kleding, per maand.

Valt jouw shopverlaving nog mee, of kan je beter af en toe op de rem trappen?

Gemiddelde uitgaven aan kleding per maand

In 2015 deed Kortingscode.nl precies onderzoek naar deze vraag. Aan hun onderzoek deden toen 1.056 Nederlanders mee. Wat bleek? Mannen geven volgens het onderzoek gemiddeld 73 euro uit aan kleding per maand en – je verwacht het niet – vrouwen maar 66 euro.

Volgens het Nederlands Centrum voor Financi√ęle Informatie (NFCI) ligt dat bedrag echter iets hoger. Volgens hen geven we gemiddeld 1.600 euro per jaar uit aan kleding, waarvan iets meer dan 300 euro aan schoenen. Als we alleen uitgaan van kleding, komt dat uit op 106 euro per maand.

Bovenstaande bedragen zijn natuurlijk maar een gemiddelde. Hier is geen rekening gehouden met hoeveel mensen verdienen.

Hoeveel mag je uitgeven aan kleding?

Als je wil weten of je liefde voor shoppen je financieel in de problemen gaat brengen, dan kun je volgens financi√ęle experts het best de vuistregel aanhouden om niet meer dan vijf procent van je netto salaris op te maken aan kleding. Verdien je bijvoorbeeld 2.000 euro netto? Dan zou je dus 100 euro per maand met een gerust hart uit kunnen geven.

Vraag je jezelf elke maand weer af waar je salaris zo snel aan op gaat en lukt het maar niet om te sparen? Dan kun je het ook een stapje serieuzer aanpakken en een overzicht van je inkomsten en uitgaven maken.

Kijk van de laatste drie maanden eens hoeveel je precies in elke categorie hebt uitgegeven. Van kleding tot boodschappen en van take-out tot verzorgingsproducten. Hierdoor weet je in één oogopslag hoeveel jij eigenlijk uitgeeft en waaraan.

Hoeveel wil je uitgeven?

Zo’n overzicht helpt je te bepalen op welke categorie√ęn je wil besparen. Als jij onderaan de streep niet genoeg overhoudt, zal je namelijk toch ergens moeten inleveren.

Het is helemaal niet erg als jij meer uitgeeft aan kleding dan het gemiddelde, als je maar bereid bent om ergens anders wel op te besparen. Door een budget op te stellen, hoef je dus minder in te leveren op de zaken die jij belangrijk vindt!

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van NSMBL.