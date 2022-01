De Spaarrekening van Sandra (30): ‘Dankzij mijn spaargeld kon ik mijn grootste droom waarmaken’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Sandra (30), die haar spaargeld heeft gebruikt om haar grootste droom werkelijkheid te laten worden.

Beroep: online ondernemer en financieel blogger bij ikbenjanmodaal.nl

Netto salaris: (ongeveer) 2.200 euro

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment staat er 7.248 euro op mijn spaarrekening. Daarnaast heb ik nog 17.000 euro aan beleggingen en crypto en heb ik extra afgelost op mijn hypotheek. Maar dat geld zit nu in stenen, dus in geval van nood heb ik daar weinig aan.”

Ben je daar blij mee?

„Ja en nee. Op zich ben ik daar content mee, maar eigenlijk houd ik normaal gesproken een buffer aan van 10.000 euro. Ik heb namelijk berekend dat ik daar zes maanden van zou kunnen leven in geval van nood. Als zelfstandig ondernemer vind ik het belangrijk dat ik genoeg heb om op terug te vallen.

Ik heb vorig jaar een deel van mijn buffer gebruikt om een camperbusje te kopen. Daar had ik apart voor gespaard, maar ik kwam een paar duizend euro tekort. Ik besloot toen alsnog de camper te kopen en het buffertje daarvoor te gebruiken.

Dat vond ik logischer dan aandelen verkopen, want dat kan ik altijd nog doen in geval van nood. Ik maak er wel zaak van om de buffer weer zo snel mogelijk aan te vullen, maar nu doe ik dat vanuit Spanje. Vanaf september ben ik nu continue op reis geweest, eerst in Nederland en België en nu ben ik dus vlakbij Benidorm.”

Welk bedrag had je als spaardoel voor je busje?

„Mijn spaardoel was eigenlijk 5.000 euro. Toen ik mijn huidige busje tegenkwam, was het precies wat ik wilde. Maar hij was wel duurder… Ik kon twee dingen doen: mijn droom weer on hold zetten of mijn buffer aanbreken. Omdat ik ook nog mijn beleggingen heb, heb ik voor dat laatste gekozen. Dat zou me uiteindelijk gelukkiger maken.”

Was het spannend om in één keer zo’n groot bedrag uit te geven?

„Dat was wel spannend. Zeker omdat ik de ballen verstand heb van auto’s en dus niet voor honderd procent zeker wist of ik een goede koop deed. Maar ik besloot me te focussen op het positieve: dit is waarom ik zo hard had gespaard.”

Hoe doe je dat momenteel met je hypotheek?

„Op dit moment betaal ik mijn hypotheek gewoon nog door. Voor mij is het reizen ook nieuw, dus ik wilde eerst kijken of het wel echt was zoals ik me had voorgesteld. Ik ben nu wel aan het onderzoeken of ik mijn appartement zal verhuren of verkopen.

Door de overwaarde en mijn extra aflossingen zou ik meer vermogen hebben als ik het zou verkopen, wat ik in vastgoed zou kunnen investeren.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik heb geen vast bedrag per maand, omdat ik geen vast inkomen heb. Ik zet circa 2.000 euro apart voor al mijn uitgaven van de volgende maand en alles wat ik ‘meer’ verdien, gaat naar mijn spaarrekening. Of dat herinvesteer ik in één van mijn bedrijven/projecten.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, ik vind het naïef en onrealistisch om dit per sé niet te willen. Ik heb juist een spaarrekening voor onverwachte kosten en die zullen er altijd zijn, hoe goed je jouw uitgaven ook plant.

Ik heb dus vorig jaar een deel van mijn buffer gebruikt om mijn grootste droom uit te laten komen. Geen moment spijt van gehad! En toevallig heb ik vandaag wat uit mijn buffer gehaald om de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te betalen.

Ik baal dan écht niet. Ik geef mijzelf juist een schouderklopje, want ik ben blij dat ik het geld had gespaard. Daar is naar mijn mening het spaargeld juist voor.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Ja, op dit moment wel. Maar dat is niet altijd zo geweest. Eerder gaf ik het geld harder uit dan dat ik het verdienen kon. Daar heb ik nog steeds erg spijt van, vooral omdat ik het geld helemaal niet uitgaf aan dingen die mij gelukkig hebben gemaakt.

Ik heb nu alles op de rit en ik gebruik geld ook voor de dingen die ik het allerleukst vind in het leven. Ik heb nu ook een goede balans gevonden tussen sparen en leven.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou uiteindelijk wel graag financieel vrij willen worden; genoeg beleggingen en/of vastgoed hebben om van te kunnen leven. Dit hoop ik te bereiken voor mijn vijftigste, omdat ik niet tot mijn zevenstigste wil doorwerken. Dit zijn wel plannen voor de lange termijn, maar daar zou ik echt wel voor willen gaan.”

Heb je daar ook een plan voor bedacht?

„Geen definitief plan. Ik vind het voor nu belangrijk om een heel leuk leven voor mezelf te creeëren, door te reizen en mijn eigen bedrijf op te zetten. Maar op een gegeven moment wil ik steeds meer gaan investeren in beleggingen en vastgoed, om zo financieel vrij te worden.

Je hoort weleens dat mensen nu alles op alles zetten om zo snel mogelijk financieel vrij te worden, maar er zijn verschillende vormen van FIRE. Twee jaar geleden heb ik het roer omgegooid wat betreft mijn financiën en zo heb ik wel het eerste jaar geleefd.

Ik had geen auto meer, bestelde geen eten, douchte zo kort mogelijk; ik gaf zo min mogelijk geld uit. Daar heb ik geen spijt van gehad, want dat heeft me echt een kickstart gegeven. Als ik toen niet zo hard had bespaard, zat ik nu niet in Spanje.

Het is ook echt een reset aan je uitgavenpatroon. Ik vond het heel bevrijdend dat ik dacht bepaalde dingen nodig te hebben, terwijl ik dat helemaal niet nodig had om gelukkig te zijn. Maar ik heb wel besloten dat ik niet jarenlang op deze manier wil leven.”

Wat is je beste spaartip?

„Gebruik een methode of systeem dat jou helpt bij het automatiseren van je geldzaken. Zo wordt het een stuk makkelijker om je financiën te regelen én vergroot je de kans dat je daar succesvol in wordt.

Ik regel mijn financiën vrijwel op de automatische piloot en daar gebruik ik verschillende bankrekeningen en spaarrekeningen voor. Dat klinkt ingewikkeld, maar dat is het juist niet.

Sterker nog, hoe makkelijker jij het voor jezelf maakt, hoe groter de kans dat je succesvol wordt. Over mijn methode heb ik ook het boek Money Game geschreven en een gelijksoortige online cursus is momenteel in de maak.”

Ook (anoniem) meedoen aan De Spaarrekening? Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. De Spaarrekening.