Paddo als medicijn tegen mentale problemen? Het kan, blijkt uit onderzoek

Psychedelische drugs worden de laatste jaren niet alleen maar gezien als slechts of iets illegaals. In sommige gevallen hebben de paddestoelen zelfs een medicinale werking. Nieuw onderzoek toont dat een kleine dosis van paddo’s gunstige effecten heeft voor mentale problemen.

Het Britse onderzoeksinstituut voor Psychiatrie, Psychologie en Neurowetenschappen (LoPPN) van het King’s College in Londen nam het paddenstoeltje eens onder de loep. Gisteren kwamen de resultaten van het onderzoek naar buiten, in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Psychopharmacology.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

4 years in the making. The largest ever RCT with psilocybin published in a peer-reviewed journal. Out today. A huge effort by so many passionate people…way too many to name…thank you all. @civbird @KingsCRF @KingsIoPPN @kclcfad https://t.co/xSdLk28DQK — James Rucker (@drjrucker) January 4, 2022

Paddo medicijn bij depressie of PTSS

Het stofje psilocybine zit in sommige truffels en paddenstoelen en juist dit stofje blijkt een veelbelovend effect te hebben op het brein, zeker in het geval van mentale problematiek. Want, blijkt uit het onderzoek, het innemen van de stof heeft geen lange of korte termijneffecten op een gezond mens. Bij het toedienen van een kleine dosis van 10 of 25 milligram lijkt het medicijn ongevaarlijk.

En daarmee biedt de paddo mogelijkheden voor psychische problemen van mensen die niet aanslaan op reguliere behandelingen, zoals therapie. Mensen die kampen met therapieresistente depressies of een posttraumatische stressstoornis (PTSS) kunnen dan heil vinden in een behandeling met paddo’s.

Onderzoek bij mensen

89 deelnemers deden mee aan het onderzoek naar paddo’s, wel moesten zij een jaar lang geen paddo’s hebben gebruikt. Zestig deelnemers kregen een dosis psilocybine toegediend. De één 10 mg, de ander 25 mg. De overige 29 deelnemers kregen een placebo. Alle proefpersonen kregen psychologische ondersteuning.

Gedurende zes tot acht uur hielden de onderzoeker de deelnemers nauwlettend in de gaten. Daarna volgden de onderzoekers hen nog twaalf weken lang. De proefpersonen moesten onder meer gegevens bijhouden over hun geheugen, concentratie en emoties.

Veelbelovend voor patiënten mentale problemen

Dr. James Ruckers, een van de hoofdonderzoekers, legt aan onze Britse Metro-collega’s uit dat dit de eerste stap is in de richting van een mogelijke behandeling. Maar volgens hem volgt er nog verder onderzoek. Ruckers, die zelf ook psychiater is, denkt dat de resultaten veelbelovend zijn voor mensen met ernstige psychische problemen.

De onderzoeker vertelt dat de huidige behandelingen van psychische problemen niet voor iedereen effectief zijn. De bevindingen rondom de helende paddo vallen wel nog onder de onderzoeksfase. De onderzoekers zien zelf potentie in het gebruik van de paddo voor behandelingen bij mentale problematiek.

Nederlands onderzoek naar psychedelische drugs

De website van de Nederlandse GGZ-groep Depressie noemt deze stof ook als behandeling tegen depressie. Daar schrijft de organisatie dat zij geloven dat psilocybine binnen vijf tot zeven jaar tot de verzekerde zorg zal behoren. In Nederland doen onder meer de Universiteit van Groningen, Leiden en Utrecht momenteel onderzoek naar de werking van de paddo’s. Metro ging vorige maand in een driedelige serie het gesprek aan met deskundigen, experts en ervaringsdeskundigen over het drugsbeleid in Nederland.