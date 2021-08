Welterusten: dít gebeurt er in je hersenen als je slaapt

Dat een nachtje niet slapen een behoorlijk negatieve impact heeft op je lichaam en geest, wisten we al. Maar wat gebeurt er eigenlijk in je brein als je wél goed slaapt? Die vraag is minstens even interessant!

Om deze vraag te beantwoorden, doken we in een stukje gedragsneurowetenschap. Laat de wetenschap maar eens spreken!

Dit gebeurt er tijdens je slaap

Wanneer je in een diepe slaap belandt, gebeurt er in de hersenen een proces dat men consolidatie van geheugensporen noemt. Eenvoudig gezegd komt dat erop neer dat herinneringen zich tijdens je slaap vastzetten in je geheugen. De herinneringen van de vorige dag worden in de hippocampus afgespeeld en via neurale verbindingen hechten deze zich vast in je brein.

Slaap is dus cruciaal voor de werking van je geheugen en om informatie op te slaan. Geen wonder dat slaap zo belangrijk is voor je prestaties op het werk en wanneer je studeert. Studenten hebben er dus écht meer baat bij om gewoon 8 uur per nacht te slapen en om overdag te studeren in plaats van om slaap te skippen en ‘s nachts door te studeren. Of ‘erger’ nog: een nacht lang feesten.

Zo krijg je meer slaap

Hoe goed je de theorie over slaap ook kent, in de praktijk is voldoende slapen vaak een uitdaging. Om meer te slapen, zijn er een aantal dingen waarop je kunt inzetten. Ten eerste is het belangrijk om tijdig naar bed te gaan. Dit is natuurlijk nothing new, maar op tijd naar bed gaan is belangrijker dan je denkt.

Ten tweede helpt het om routine in te bouwen. Ga elke dag ongeveer op hetzelfde uur slapen en sta dagelijks rond dezelfde tijd op. Elimineer ook zoveel mogelijk afleiding in je slaapkamer, met name blauw licht (leg je smartphone desnoods in een andere kamer!).

Ook voeding speelt een rol. Vermijd cafeïne en alcohol en eet door de dag gezond en gevarieerd. Tot slot helpt het om je slaapkamer zo comfortabel mogelijk in te richten: ventileer je kamer goed, kies voor aangenaam beddengoed en vermijd felle lichten.