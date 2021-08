Kamerplanten voor beginners: deze groene planten zijn ieders beste vriend

Niet genoeg groen in huis of heb je geen groene vingers? Er zijn veel kamerplanten die ideaal zijn of je nu al jaren een plantenliefhebber bent of als de liefde net begint op te bloeien.

Deze kamerplanten zijn makkelijk te verzorgen en staan heel leuk in huis.

8 ideale kamerplanten voor (beginnende) plantenliefhebbers

1. Cactussen

Voor velen een favoriet: de cactus. En dat komt onder andere door de leuke vormen. Cactussen zijn de ideale plant als je vergeetachtig bent met het weinige water dat ze nodig hebben.

Let er bij cactussen meer op dat je ze niet teveel water geeft. Die kans is namelijk groter en echt slecht voor de gezondheid van de cactus.

2. De Graslelie

Krijg je al de kriebels van deze leuke spiderplant? Deze plant is niet zo moeilijk als het op het verzorgen aankomt en het groeit mooi vanaf pilaren met de hangende bladeren die het heeft. De bonte variëteit van de graslelie is de meest voorkomende in huis.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

3. Klimop

Ook bekend als de Hedera of English Ivy, klimop is zowel leuk voor buiten als voor binnen. Je kan deze mooi vanaf wat planken boven aan de muur laten hangen. Verder kan je het beter niet in huis halen als je kinderen of huisdieren hebt, aangezien de bladeren van de plant giftig zijn.

4. De Sansevieria

Het is een favoriet onder de kamerplanten door het feit dat het geen direct zonlicht nodig heeft (hoewel het er wel van houdt). Daarnaast heeft de Sansevieria ook zeer weinig water nodig.

Makkelijke maar elegante kamerplanten

5. Lepelplanten

Als je een niet veeleisende plant wilt met een elegante uitstraling dan is de Peace Lily een goede keuze. Het is een van de gemakkelijkste om binnen te verzorgen. Hij hoeft maar gematigd water gegeven te worden en bloeit het beste in een heldere plek met indirect zonlicht.

6. De Crassula

De Crassula of de Jadeplant is een mooi plantje dat kan uitgroeien tot een kleine struik in huis. Het weelderige groen van de plant is prachtig en heeft enkel af en toe water nodig.

Je kan de Crassula het beste op een plek zetten waar het gedeeltelijk in de zon staat of waar er indirect licht op valt.

7. Peperomia

Houd je van mooie bladeren? Dan houd je van de Peperomia. Het is in allerlei kleuren, vormen en maten te vinden en dus een ideale decoratieve kamerplant. Het is niet erg als je hem een keer vergeet water te geven aangezien het wel wat verwaarlozing kan doorstaan.

Het liefste staat hij in niet al te helder licht en geef je het pas water als de bodem weer echt droog is.

8. Lucky Bamboo

Het geluk bewaren we voor het laatst in deze reeks kamerplanten. De naam Lucky Bamboo is ook wel toepasselijk aangezien deze bamboe niet zo makkelijk doodgaat van een keer wat minder water.

Er wordt gezegd dat deze ook energie en geluk naar zijn omgeving overbrengt wat het ook een leuk cadeau maakt. Pas wel op in China wordt het als een slecht teken gezien om vier stengels geluksbamboe aan iemand te geven.

Ben je meer gevorderd? Lees dan Metro’s interview met groenburgemeester (en rapper) Dio.