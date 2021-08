Slechte slapers opgelet: 5 x natuurlijke tips voor een goede nachtrust

Bijna niets is zo vervelend als niet in slaap kunnen vallen. Je lichaam is kapot, je benen zijn moe en je bent er klaar voor: een goede nacht slaap. Maar je hersenen denken daar anders over en het lukt je gewoon niet om in slaap te vallen. Je voelt je verlept de volgende dag, je kunt je slecht concentreren en bent niet te genieten. Zonder meteen naar slaappillen te grijpen, hebben we een paar natuurlijke tips voor een betere nachtrust op een rijtje gezet.

Wakker worden na een nacht ruk te hebben geslapen, is geen pretje. Je staat al direct met 3-0 achter, want je bent moe en voelt je alles behalve klaar voor de dag, je concentratie is ver te zoeken en je humeur evenmin.

Slecht slapen

Een nachtje niet goed slapen kan vervelend zijn, maar het wordt pas echt een probleem als je voor een langere tijd niet goed slaapt. Wist je dat de meeste ongelukken op de weg gebeuren omdat de bestuurder moe was?

Blijf dus niet maar woelen in bed als je de slaap kunt vatten, maar probeer een van deze natuurlijke tips.

Tips voor een betere nachtrust

No screens

Volgens slaap-expert Hans Hamburger zouden veel van de slaapproblemen al worden opgelost als we minder naar onze (blauwe) schermen zouden staren. Een inkoppertje, maar wél een belangrijk punt.

Ook zegt hij dat eenderde (!) van de mensen die nu last hebben van slaapproblemen, daar geen last meer van hebben als ze hun blauwe schermen links laten liggen voor het slapengaan. Toch maar eens het proberen waard?

Natuurlijke slaappillen

Voor elk kwaaltje is wel een pil te bedenken, maar voordat je een medicijn in je lichaam stopt, kan het (bijna) nooit kwaad om te bedenken of er niet ook een meer natuurlijk alternatief voor is. Het Ayurvedisch merk Pukka (genaamd de Night Time Capsules) heeft bijvoorbeeld fijne kruidenpilletjes die kalmerend werken.

In de capsules zitten valeriaan, ashwagandha en gota kola. Aanrader!

Beschermen tegen blauw

Het klinkt een beetje suf, maar dat valt best mee. Een bril tegen blauw licht kan wonderen doen, weten we uit eigen ervaring. Wie veel tijd achter een scherm besteedt (al is het door dit artikel te typen óf te lezen), loopt de kans moeilijker in slaap te komen, helemaal als je later op de dag nog leest of schrijft vanaf een scherm. Zelfs op je telefoon.

Het blauwe licht zorgt ervoor dat je lichaam minder snel het slaaphormoon melatonine aanmaakt en je minder snel moe wordt. De meeste brillenwinkels hebben tegenwoordig een speciaal soort glazen die je beschermen tegen het blauwe licht. Handig!

Essentiële olie diffuser

Je kent ze wel: een diffuser in de hoek van je yogaschool of woonkamer. Een rond apparaatje dat kleine beetjes lekkere ruikende lucht de ruimte in blaast. Je kunt de diffuser zo instellen dat ‘ie om de zoveel tijd wat essentiële olie de woonkamer in puft.

Gebruik in de avond een olie die kalmerend werkt, zoals jasmijn of lavendel. Onderzoek heeft uitgewezen dat wie voor het slapen gaan lavendelolie ruikt, dieper slaapt! Tip: je kunt de diffuser ook in je slaapkamer zetten zodat je in een kalme walm binnenkomt.

Pak een boek

Ben je moe en klaar voor bed, maar kom je nog niet in slaap? Het is natuurlijk verleidelijk om een Netflix-serie te kijken of je door je Instafeed te scrollen, maar veel slimmer (en leuker) is het om er een boek bij te pakken. Je leert er niet alleen van, je hoofd wordt ook moe. Win-win dus!