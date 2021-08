#212 ‘Terwijl de rest aan het dansen is, brengt Tommy mij eindelijk naar een hoogtepunt’

Maud en Tommy zijn samen met vrienden van Tommy voor een paar weken op vakantie in Kroatië. Op haar vakantie ontmoet ze Sara, ze is de vriendin van een van de vrienden van Tommy en werkt toevallig ook in de media. Maud geniet van haar vakantie, alleen baalt ze er van dat de romances van Tommy en Maud steeds worden verstoord. Na een avondje dineren lijkt de stemming ineens om te slaan en kan Tommy niet meer van Maud afblijven. Ook Sara is in voor een wilde avond en ze vraagt of Maud en Tommy zin hebben in een avondje uitgaan…

Voor ik het weet staan we bij een haventje te wachten op een van de partyboten. In Kroatië kun je gewoon uitgaan en Sara weet een leuke club waar dj’s tot diep in de nacht draaien. „Je moet hier echt een keer zijn geweest, het is er fantastisch! En er komen heel veel knappe mannen”, zegt ze met een knipoog. Ik snap niet echt waarom ze die opmerking maakt. Haar eigen knappe man zit namelijk gewoon thuis.

Gelijk bekruipt me een gek gevoel en ik vraag Tommy of het echt wel verstandig is dat wij uitgaan, terwijl zijn vriend Guido op Noa past. „Maak je geen zorgen, Guido heeft vroeger ook vaak op Noa gepast. Hij wil zelf dolgraag ook kinderen, maar zoals je ziet is Sara nog met andere dingen bezig”, fluistert Tommy mij toe.

Voor de ingang krijgen we een koortscheck en moet iedereen zijn handen desinfecteren. Ondertussen hoor ik al wat deephouse-beats en voel ik de adrenaline door mijn lichaam! Ik mag straks eindelijk weer eens ouderwets losgaan.

Sara stormt met haar vrienden gelijk de dansvloer op. Ik loop er achterna, terwijl Tommy drankjes gaat halen. Als hij terugkomt met gin tonics zie ik hoe hij mij van top tot teen bewondert. Het is lang geleden dat ik Tommy zo naar mij heb zien kijken en ik voel direct een kriebel in mijn buik. „Had ik je al verteld dat je het mooiste meisje van de club bent?”, fluistert Tommy zachtjes in mijn oor, terwijl zijn hand onder mijn shirtje verdwijnt. Ik ben totaal afgeleid door Tommy, als ik zie dat Sara alweer met een andere groep jongens staat te praten en onze kant op wijst. Ik ken niemand die sneller vrienden maakt dan Sara.

Tommy pakt mijn hand vast en in plaats van dat hij naar de bar loopt, loopt hij richting de uitgang. Net voor de uitgang duikt hij een afgelegen hoekje in, we lopen een stukje en komen uit bij een strandje waar nog wat strandbedjes liggen. Het strandje is alleen bezaaid met kiezelstenen. Normaal gesproken struikel ik al over mijn eigen tenen, maar met een drankje op gaat dat nog sneller. Tommy tilt me op en terwijl hij mij zachtjes in mijn nek begint te kussen legt hij mij neer op een van de strandbedjes. Hij begint mij langzaam te zoenen over mijn hele lichaam en voor ik het weet verdwijnt hij met zijn hoofd tussen mijn benen. Terwijl ik op de achtergrond nog wat deephouse-beats hoor, weet Tommy mij naar een hoogtepunt te brengen. Ik wil niets liever dan hem bespringen en met hem de liefde bedrijven. „Rustig aan tijger. We hebben nog de hele avond. Kom we gaan weer dansen”, zegt Tommy. Ik weet precies waar hij mee bezig is, hij wil de spanning opbouwen.

Als we terugkomen op de dansvloer zie ik dat Sara aan het zoenen is met een van de jongens van net! Ik schrik me rot en stoot Tommy aan. „Ja Maud, dit was te verwachten. Dit is typisch Sara… maak je geen zorgen. Guido en zij hebben duidelijke afspraken. Op vakantie mag Sara zich wat meer laten gaan dan normaal.” Ik sta te klapperen met mijn oren, maar volgens Tommy werkt dit juist alleen maar goed voor hun relatie. „Maar als je maar niet denkt dat ik jou ga delen hoor”, roep ik hem toe.

De rest van de avond dansen Tommy, Sara en Kenzo (zo blijkt Sara’s zomerliefde te heten) alsof we voor het eerst in de club staan. Ik ben de tijd helemaal vergeten en als de muziek uitgaat, begint het al licht te worden. Als we in de taxi terug naar huis zitten, begint Tommy langzaam mijn been te strelen. „Noa slaapt vanavond in een logeerbed, dus we kunnen de hele nacht onze gang gaan.”

De volgende ochtend word ik herboren wakker, ondanks de kater voel ik me behoorlijk goed. Het uitgaan was fantastisch en ook in bed vlogen de vonken er vanaf. We hebben denk ik wel vier keer seks gehad.

Ik heb de hele avond geen seconde op mijn telefoon gezeten en ik schrik me dan ook rot als ik mijn telefoon weer pak: 68 nieuwe appjes. Drie van de appjes hebben gelijk mijn aandacht. Mijn broertje appt dat er lekkage is in mijn huis, Jessie vraagt of ik haar zo snel mogelijk kan bellen en mijn moeder appt dat ze last minute een vakantie heeft geboekt naar Kroatië! „In welke plaats zitten jullie ook alweer? Volgens mij zitten we vlakbij.”

Oh jee, ik heb nu alweer spijt dat ik mijn telefoon heb gepakt… Pff, ik kwam hier voor mijn rust. Waar ga ik beginnen?

Maud is een 23-jarige studente die houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift en heeft een vriend, Tommy, waar ze mee samenwoont op de Zuidas. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van ‘Nachtboek van Maud’.