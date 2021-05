5 manieren om je vakantiegeld zinvol en slim te besteden

De zon begint weer vaker te schijnen, de zomer staat voor de deur. Voor veel mensen betekent het ook dat hun vakantiegeld binnenkort wordt gestort.

Wat kun je met dit extra zakcentje doen als je vanwege corona niet van plan bent om op vakantie te gaan?

Zinvol je vakantiegeld besteden

We delen vijf manieren waarop je jouw vakantiegeld kunt besteden, waar je echt iets aan hebt.

1. Doorbreek de dagelijkse sleur

Ga op vakantie. Normaal gesproken zou dit voor de hand liggend zijn. Maar vanwege corona zijn veel mensen niet van plan om hun vakantiegeld te besteden aan een daadwerkelijke vakantie. En dat terwijl het een mens goed doet om z’n vrije dagen op te nemen en even uit de dagelijkse sleur getrokken te worden. Je zal zien dat dit ervoor zorgt dat je lekkerder in je vel zit én dat je prestaties er alleen maar op vooruit gaan. Die twee zijn nauw met elkaar verbonden.

Hoewel het reisadvies voor bepaalde landen misschien net aangepast is, zal een reis naar het buitenland voor sommigen nog geen optie lijken. Bij veel landen heb je immers een negatieve test nodig of moet je zelfs een tijd in quarantaine. Gelukkig is er in Nederland ook genoeg moois te zien. En doordat je geen dure vliegreis hoeft te betalen, houd je ook nog eens wat over van je vakantiegeld. Tip: pak een camper en ga lekker (wild)kamperen ergens in Europa.

2. Sparen

Veel Nederlanders zijn van plan dit jaar hun vakantiegeld te sparen en dat is natuurlijk geen gek idee. Zorg er dan wel voor dat je vakantiegeld naar een leuk spaardoel gaat, zoals een nieuwe auto, een koophuis of een andere toekomstige droom. Heb je het geld een tijdje niet nodig? Open dan een depositorekening. Hier zijn de spaarrentes vaak hoger dan op een normale rekening. Een nadeel is dat je jouw geld vastzet voor een bepaalde periode. In die periode kun je dus niet bij je spaargeld, tenzij je bereid bent daarvoor een boete te betalen.

3. Beleggen

Speel je al langer met het idee om te beleggen? Zeker omdat de spaarrente op dit moment 0 is? Dan is zo’n financiële meevaller als je vakantiegeld het ideale moment om te beginnen. Steek niet het gehele bedrag in één aandeel, maar zorg voor een goede spreiding. Onze tip: verdiep je eens in een ETF. Dit kun je zien als een soort mandje aan beleggingen. Hierdoor kun je in één keer gespreid beleggen in Tesla, Apple en nog veel meer bedrijven.

Natuurlijk weet je dat je bij beleggen ook je inzet kunt verliezen, daarom raden wij ook aan om je vakantiegeld apart te zetten in een spaarpotje en hiervan periodiek te gaan beleggen. Zo voorkom je namelijk dat je net met al je vakantiegeld gaat beleggen als het enorm goed gaat met de beurs (waardoor de kans groot is dat de koersen ook weer gaan dalen). En last but not least: simpel en succesvol beleggen doe je op de lange termijn. Wat ons betreft gaat het niet om quick wins, maar doe je het minstens voor vijf jaar.

4. Crypto

Investeren in crypto is hot momenteel, maar het is toch weer andere koek dan beleggen op de beurs. Dat komt omdat Bitcoin en andere cryptocurrencies erg volatiel zijn en de koers daarom op een dag tientallen procenten kan stijgen en dalen. Check hier of beleggen in crypto voor jou een goed idee is.

Maar ook hier geldt: je vakantiegeld is het ideale moment om je teen in het water te dippen en eens te kijken of het wat voor jou is. Na je research gedaan te hebben, kun je beginnen en een deel van je vakantiegeld gebruiken als oefenbedrag. Begin bijvoorbeeld met 50 of 200 euro. Zo kun je een beetje feeling krijgen met de cryptowereld. Niets voor jou? Ook prima. En als je wel geïnteresseerd blijkt te zijn, kun je altijd nog beslissen om meer van je vakantiegeld te gaan investeren. Tip: koop een cryptomunt als de koers laag staat.

5. Besteed het niet aan spullen of kleding

Wat je ook doet, geef het geld niet uit aan spullen of kleding. Oké, als jij al maanden over – bijvoorbeeld – een PlayStation 5 droomt, dan geldt er wel een uitzondering. Wat ons betreft geef je jouw vakantiegeld echt uit aan iets wat je leuk vindt. Toch zal je zien dat je geld uitgeven aan ervaringen je meer brengt dan het kopen van een nieuwe garderobe of spullen waar je na een maand niet meer naar uitkijkt. Bovendien is het gezien de klimaatverandering niet meer van deze tijd om maar spullen en kleding te blijven kopen.

Zet het vakantiegeld daarom opzij in een potje om de rest van het jaar leuke dingen van te doen. Een keer een bootje huren in de zomer bijvoorbeeld, een concert zodra dat weer een beetje op gang komt of een dag op pad met vrienden.

Een tip uit het AD: geef je vakantiegeld het gehele jaar uit aan een schoonmaker. Dat zorgt elke keer weer voor een geluksmoment als je huis fris en schoon is.

Weet trouwens dat je niet per se één van deze vijf manieren om je vakantiegeld te besteden hoeft te kiezen. Je kunt natuurlijk ook combineren.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.