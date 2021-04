Braziliaanse variant gaat 49 procent sneller rond, schat OMT

En dan is er ineens de Braziliaanse variant die nog besmettelijker is dan de Britse, zo verwacht het OMT.

De Braziliaanse variant (P1) van het coronavirus verspreidt zich volgens een schatting van het Outbreak Management Team (OMT) bijna de helft sneller dan de ‘klassieke’ versie van het virus. Over de exacte hoogte van het reproductiegetal van P1 bestaat nog „grote onzekerheid”, benadrukken de deskundigen, maar vooralsnog gaan ze uit van 49 procent meer besmettelijkheid.

Braziliaanse variant

De Braziliaanse variant zou daarmee nog besmettelijker zijn dan de Britse variant, die nu goed is voor negen op de tien besmettingen in Nederland. Voor de Britse variant wordt het reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het virus zich verspreidt, 33 procent hoger ingeschat dan voor de oudere virusversie, die erdoor is verdrongen. Mogelijk is de Braziliaanse variant beter bestand tegen vaccins en antistoffen na een eerdere besmetting met het coronavirus. Ook daarover is nog geen zekerheid, maar de variant geldt als „zorgelijk”. Vooral jongeren zouden vatbaar zijn voor deze variant.



Young people: New variant of COVID threatens you. P1, which has wrecked Brazil & BC , has highest impact on young people (predictable given impact of poor mitigation efforts on replication)They are filling ICUs, NOT elderly. Now spreading in USA. This isnt COVID of last year. — Kurt "Masks Save Lives" Eichenwald (@kurteichenwald) April 11, 2021

In de steekproeven die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) elke week neemt uit positieve coronatesten, is de Braziliaanse variant inmiddels goed voor 1,5 procent van alle besmettingen. Hoe de verspreiding verder zal gaan is ongewis, maar het valt volgens het instituut niet uit te sluiten dat P1 op termijn dominant wordt.

Aantallen klein bij testmonsters



Heel het land in rep en roer om de Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse variant, iedereen was weer aan het angst zaaien en het viel allemaal reuze mee gelukkig. — Mark (@Mark1908Fr) April 13, 2021

In absolute zin zijn de aantallen klein. In de 790 testmonsters uit de laatste week van maart die tot nog toe zijn onderzocht, dook de Braziliaanse variant P1 twaalf keer op, zo blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers. Dat komt neer op 1,5 procent. Er zit echter een stijgende lijn in en daarom zal het OMT de ontwikkelingen „nauwgezet monitoren”.

In totaal is P1 nu 53 keer aangetroffen in Nederland, in 11 verschillende regio’s. In de meeste gevallen bleek geen link met een bekend cluster en was de besmette persoon ook niet recent in Brazilië geweest. „Dit duidt op een al wijd verspreide transmissie van de P1-variant”, concludeert het OMT, dat ook zorgen uitte over de regels bij proefevenementen.



Er zijn nog steeds mensen die denken dat de Braziliaanse variant uit Brazilie komt. Net zoals Engelse drop uit Engeland. — Nel Koelewijn (@KoelewijnNel) April 13, 2021

Verlenging vliegverboden

Het kabinet verlengt alle huidige vliegverboden voor landen waar „zorgelijke varianten” van het virus in groten getale rondgaan. Passagiersvluchten vanuit Zuid-Afrika en Zuid-Amerika zijn verboden. Het RIVM heeft dat ook geadviseerd. Vliegverboden zijn nuttig zolang de zorgelijke virusversies hier niet massaal rondgaan. Het RIVM ziet overigens wel enige ruimte: als kan worden gegarandeerd dat reizigers verplicht in quarantaine gaan na aankomst in Nederland, kan het beleid „heroverwogen worden”.