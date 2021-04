Het is weer Nationale Poepdag: wist je dit al over je drol?

Het zo goed als onveranderlijke verhaal dat elk jaar geschreven kan worden, of elke dag eigenlijk. Maar vandaag is het weer Nationale Poepdag, dus schrijven we vandaag over poep. Weer.

We hebben het er liever niet over, maar toch is het heel belangrijk om er juist wél over te praten. En laten we wel zijn: we doen het toch echt allemaal regelmatig. De Maag Lever Darm Stichting wil mensen bewust maken van het belang van een gezonde stoelgang en heeft een nationale poepdag uitgeroepen die al jaren media april wordt gevierd.

Kijk jij weleens achterom als je een grote boodschap hebt gedaan? Poep kan je heel veel vertellen over je gezondheid en verraadt meer dan je misschien denkt. Verandering van structuur, frequentie of kleur kan een signaal zijn dat er iets niet goed is met je buikgezondheid. Wist jij dit al over poep? Metro maakte er in 2019 al een ‘shit-video’ van.

1. Poepen met een krukje

Eigenlijk poepen we niet in de juiste houding. Ons ‘normale toilet’ zorgt ervoor dat je in een hoek van 90 graden zit. De ideale poephouding bereik je met behulp van een klein krukje. Daardoor buig je automatisch je knieën en heupen en wordt je rug wat boller. Op deze manier ‘hang’ je als het ware wat onderuitgezakt (en uiterst ontspannen) op de pot en kun je je drol in alle rust laten gaan.

2. Poepbank

Er bestaat een heuse poepbank in Leiden, die vraagt om poepdonaties. Het inspuiten van gezonde poep kan iemand met een regelmatig voorkomende ziekenhuisdarmbacterie het leven redden.

3. Poep als gezondheidschecker

Poep zegt veel over je gezondheid en daarom is het belangrijk om af en toe te checken hoe je poep eruitziet. Bloed bij de ontlasting is bijvoorbeeld niet normaal, het is belangrijk om hiermee naar de dokter te gaan. Checken of het bij jou goed zit? De Maag Lever Darm Stichting heeft een speciale poepwijzer ontwikkeld.

4. Wat je ook doet: niet persen

Persen is namelijk altijd een slecht idee. Door te persen kun je kleine wondjes maken in het weefsel van de sluitspier en dat kan uiteindelijk resulteren in aambeien.

5. Boterham met kaas

Het duurt maar liefst 24 uur voordat een doodnormale boterham met kaas het lichaam als poep verlaat.

6. Speurhonden

In de toekomst wordt het mogelijk dat geleidehonden een bijdrage kunnen leveren aan de vroege diagnose van darmkanker. De honden worden getraind om de geur die kankercellen afgeven in de ontlasting op te sporen.

7. De hand schudden

Wie vaak een ander vaak de hand schudt, kan makkelijk poepbacteriën van een ander overnemen. Zo’n 38 procent van de volwassenen heeft ze op zijn handen. Goed nieuws: de kans dat je hier daadwerkelijk ziek van wordt is klein.

8. Diarree en wit brood: geen goede match

Kreeg jij vroeger ook wit brood en beschuit als je diarree had? Dat blijkt dus helemaal niet zo’n goed idee. Het is volgens het Voedingscentrum juíst verstandig om veel vezels te blijven eten (zoals volkorenbrood en groenten), omdat die het vocht in de ontlasting binden.