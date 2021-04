Halina Reijn kreeg coronaprik in New York en hoefde geen seconde te wachten

Actrice Halina Reijn heeft haar coronaprik binnen. Ze liet hem niet zetten in Amsterdam, maar in New York, want daar is ze aan het werk.

Halina Reijn heeft zich in New York laten vaccineren tegen het coronavirus. De actrice, die in de Amerikaanse stad verblijft vanwege werk, was onder de indruk van hoe goed het daar is geregeld, schrijft ze op Instagram.

Coronaprik Halina Reijn

„Alle mensen van boven de 16 kunnen zich gratis laten inenten. Het was ongelofelijk goed georganiseerd. Het leger is ingezet en ondanks dat we met duizenden mensen waren hoefde niemand een seconde te wachten”, aldus de 45-jarige Halina. „Na afloop mochten we allemaal 15 minuten op een stoel wachten voor het geval we een acute bijwerking zouden ervaren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het leven in de ‘Big Apple’ is op dit moment erg anders dan in Nederland, dat nog steeds in lockdown zit. „Alle restaurants en winkels in New York zijn open. Het leven is weer in volle gang. Toen ik die enorme hal binnenliep kon ik alleen maar aan ons land denken en aan hoe men nog altijd opgesloten thuis zit. Als je hier een tijdje bent, lijkt die lockdown zo onvoorstelbaar.” Dit was precies een jaar geleden nog heel anders.

Hoop van Halina

De actrice hoopt dan ook dat Europa en de rest van de wereld „zo snel mogelijk massaal” toegang krijgen tot de coronavaccins en dat mensen zich laten inenten. „Als je het niet voor jezelf doet, dan in ieder geval voor de kwetsbare medemens en voor de samenleving die weer open kan.”

„Jaloers”, reageren mensen op het nieuws. Een ander beaamt dat het goed geregeld is in New York, „zo slecht is het nog niet in de USA”, en weer een ander vindt het „triest“.

Weer anderen vinden het totaal niet interessant. Ook wordt Hugo de Jonge getagd door mensen. „Het kan dus wel….. niet-risicogroepen vaccineren op grote schaal, zonder gedoe.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jaloers — Djamilla (@Djamilla) April 14, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.