Ook saunabranche op hete kolen en prikt datum heropening

In navolging van kappers en winkels, willen sauna’s nu ook de deuren weer openen. En heeft besloten dat ook te gaan doen, tenzij het kabinet met duidelijke redenen komt waarom dat echt niet kan.

De saunabranche heeft het kabinet een soort ultimatum gesteld. Wellnessresorts zeggen dat ze op 15 maart weer opengaan, tenzij het kabinet uiterlijk aanstaande maandag „gemotiveerd laat weten” waarom heropening op basis van hun eigen plan „niet verantwoord zou zijn”, zo laat de Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven (VNSWB) weten.

Verantwoord open

De sauna’s stellen dat ze op een veilige manier de deuren weer kunnen openen. Ze willen voorkomen dat mensen te dicht op elkaar zitten door voor iedere bezoeker minimaal tien vierkante meter in te ruimen en sneltesten op locatie in te zetten. „Hiermee is de veiligheid van gasten en medewerkers voor 99,68 procent gegarandeerd. De wellnessresorts dragen hiermee bij aan de enorme behoefte bij het publiek om verantwoord te ontspannen en iets goeds te doen voor lichaam en geest.”



Als het kabinet het verzoek onderbouwd afwijst, zal de branche „zich daarnaar voegen”, zegt de brancheorganisatie er wel meteen bij.

De VNSWB stuurde bijna twee weken terug een eigen plan naar het kabinet, Tweede Kamerfracties en het Outbreak Management Team (OMT). Daarop is nog geen reactie gekomen, zegt voorzitter Jos Keizer. „Wij willen op zijn minst een reactie. Ik kan me niet voorstellen dat die er niet komt als je zo’n constructieve houding aanneemt als wij. We gaan ervan uit dat we serieus worden genomen”, zegt hij namens de saunabranche.

De branche wil de wet niet overtreden, nuanceert Keizer. „Het is eigenlijk geen echt ultimatum, maar wel een heel duidelijk signaal: vergeet ons niet en kijk naar wat wel kan.” De voorzitter van de saunabranche kan zich voorstellen dat bewindslieden het zeer druk hebben. „Maar ik zie minister De Jonge ook in allerlei talkshows voorbijkomen, dan heeft hij vast ook even tijd voor ons.”

Volgens de VNSWB hebben ondernemers in de branche het zwaar. „We moeten wel iets. Ik heb leden die mij wanhopig opbellen, omdat ze het niet meer redden”, vertelt Keizer. Als de politiek helemaal geen gehoor geeft, ziet hij wel voor zich dat bedrijven een manier zullen zoeken om „onze nood te etaleren”. „Het water staat de ondernemingen tot aan de neusgaten en lijdzaam wachten op de overheid is geen optie meer”, schrijft de VNSWB in het bericht.

Alle wellnessbedrijven zijn dicht sinds de lockdown op 15 december inging. Ook tijdens de eerste golf van coronabesmettingen moesten ze uit voorzorg hun deuren sluiten. Tussen juli en december waren de sauna’s wel open, zij het voor een kleiner aantal bezoekers dan normaal.

Al hadden mensen toen nog zo hun sterke twijfels, terwijl anderen met mooie spreuken kwamen. „Is uw sauna gesloten: stoom uit de oren, op hete kolen en gezwollen poten.”



