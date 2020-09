Experts willen normaal leven jeugd, Gommers vindt dat ‘op eieren lopen’

Dagelijks leven jongeren moet weer normaal, vinden deskundigen. Diederik Gommers ziet dat nog helemaal niet zitten.

De jeugd van Nederland moet worden beschermd tegen de nadelige gevolgen van maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vindt een groep jeugdexperts.

De deskundigen vinden dat bij het bepalen van (regionale) maatregelen altijd specifiek moet worden bekeken in hoeverre die ook gelden voor kinderen en jongeren. „Daarbij is een goede afweging nodig tussen een veilige samenleving en een gezonde ontwikkeling”, vindt onder meer het Nederlands Jeugdinstituut. De oproep is gericht aan het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en de veiligheidsregio’s.

Gommers vindt het ‘een tijdbom’

Terwijl het aantal coronabesmettingen stijgt, blijft het aantal ziekenhuisopnames relatief laag. Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) zou zich daarom vanuit zijn eigen expertise wél kunnen voorstellen dat de coronaregels voor jongeren iets versoepeld kunnen worden, maar… „Maar het blijft heel lastig, omdat het toch een tijdbom is. Je weet niet precies wat de effecten zijn als je gaat versoepelen. Dan kan het in veertien dagen ineens hard gaan”, zei hij tegen BNR Nieuwsradio. „Het blijft op eieren lopen.”

Jongeren hebben juist contact nodig

In de brief van de experts wordt vandaag in herinnering gebracht dat de coronamaatregelen in de eerste maanden grote invloed hadden op kinderen en jongeren. „Vaak was het contact met belangrijke volwassenen en leeftijdsgenoten verboden. Onderwijs, kinderopvang, zorg, sport en vrije tijd stonden onder druk. Voor hun ontwikkeling hebben kinderen en jongeren juist contact nodig met anderen die hen stimuleren, uitdagen en begeleiden.”

Het pleidooi wordt onder meer gesteund door diverse kinderartsen, ontwikkelingspsychologen en bestuurders van organisaties uit de gezondheidszorg, waaronder het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Jeugdartsen Nederland (AJN), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de beroepsvereniging voor Verzorgenden en Verpleegkundigen (V&VN).

Gommers ziet gevaar voor ouders en grootouders

Virologen en epidemiologen wijzen er vaak op dat coronapatiënten die in ziekenhuizen worden opgenomen doorgaans een week of twee daarvoor besmet zijn geraakt. „We dachten iedere keer: over veertien dagen zien we meer opnames. Maar als je nu de afgelopen zes weken terugkijkt, zie je dat eigenlijk niet gebeuren”, geeft Gommers toe. Toch is het volgens hem niet zonder risico’s om bepaalde voorzorgsmaatregelen voor jongeren op te heffen. „Jongeren zullen ook contact hebben met ouders of grootouders en dat zijn juist de risicogroepen.” Uiteindelijk moet het kabinet alle belangen afwegen, aldus de voorzitter van de NVIC.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mijn schoondochter kreeg vandaag van niemand minder dan Diederik Gommers een standje, omdat ze te dichtbij een collega zat. En nu is ze trots 😂 #coronamaatregelen #Erasmus — Baduhenna (@ViefSch) September 8, 2020

Terug naar de experts. De ondertekenaars van het pleidooi vinden dat zowel docenten als andere mensen die met kinderen werken voorrang moeten krijgen bij coronatests. Dat geldt wat hen betreft bijvoorbeeld ook voor jeugdhulpprofessionals en sportcoaches.

Een ander punt van zorg is het „gebrek aan perspectief” voor jongeren, die worden geconfronteerd met een groeiende jeugdwerkloosheid en ook meer moeite hebben om stageplaatsen te vinden. „Het is van groot maatschappelijk belang dat het goed blijft gaan met de generaties van de toekomst.”

Lees ook: 51 bezoekers studentencafé Nijmegen besmet met coronavirus