De console-oorlog begint: Microsoft kondigt prijs Xbox Series S aan

Microsoft heeft vandaag de prijs bekendgemaakt voor de nieuwe Xbox Series S. Deze is goedkoper dan dat je waarschijnlijk dacht.

In november is het zover. Dan komen zowel Sony als Microsoft met hun nieuwe spelcomputer. Er wordt dan ook gesproken over een console-oorlog omdat beide bedrijven de ander te slim af willen zijn. Nadat de twee eerder al de specs en de games hebben aangekondigd is het nu nog wachten op de definitieve releasedatum en de prijs. Daarbij heeft Xbox nu de eerste stap gezet.

De Xbox Series S en X

Microsoft gaat namelijk twee verschillende Xbox uitbrengen. De Xbox Series S wordt de goedkopere versie. Deze komt naast de Xbox Series X, de normale versie die uit gaat komen. Het meest opvallende aan de Series S is dat deze geen cd-ingang heeft. Dat betekent dat je games dus alleen digitaal kunt aanschaffen. Daarnaast heeft die minder sterke specs dan de Series X. De console zal een resolutie van 1440p ondersteunen en daarmee kun je games van maximaal 120 frames per seconde spelen. Ook heeft hij een relatief kleine harde schijf van 512 GB. Hij is dan ook veel kleiner dan de Series X en heeft een uiterlijk waar de smaken over verschillen. Waarschijnlijk komt die op 10 november uit.

Microsoft is de oorlog nu officieel begonnen. Het heeft de prijs bekendgemaakt voor de Xbox Series S. De nieuwe console gaat 299 dollar kosten. Daarmee is de Xbox goedkoper dan gedacht. Een nieuwe PlayStation 4 kost ongeveer hetzelfde. Het lijk dan ook onwaarschijnlijk dat Sony dezelfde prijs voor haar goedkopere editie van de PlayStation 5. Die bevat dezelfde specs als de gewone versie, maar heeft geen cd-ingang. De prijs is echter nog onbekend.

Wachten op de reactie van Sony

Toch lijkt het niet lang meer te gaan duren dat Sony haar kaarten gaat tonen. Zo gaan er sterke geruchten dat het bedrijf deze week bekend gaat maken wanneer je de PlayStation 5 kunt gaan pre-orderen. Misschien zelfs morgen al, als we een tweet mogen geloven van een Britse gamewinkel. Volgens de shop heeft Sony voor morgen een aankondiging gepland. De tweet is echter ook weer verwijderd.

Natuurlijk is de Xbox Series S een soort voorgerecht, het gaat natuurlijk echt om de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Wellicht kijken de bedrijven bij die consoles naar elkaar, om niet te ver boven de ander te zitten. Het is dus wachten wie het eerst een prijs gaat geven en hoe de ander erop gaat reageren.