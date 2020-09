51 bezoekers studentencafé Nijmegen besmet met coronavirus

Onder bezoekers van studentencafé Van Rijn in Nijmegen zijn tot nu toe 51 personen gevonden, die besmet zijn met het coronavirus.

Nog eens 230 voornamelijk jonge mensen zitten in thuisquarantaine, omdat ze mogelijk een besmetting hebben opgelopen. Ook enkele medewerkers van het studentencafé zijn besmet. Dat meldt de GGD Gelderland-Zuid vandaag op basis van bron- en contactonderzoek onder cafébezoekers sinds 25 augustus. Het aantal besmettingen kan nog verder oplopen, aldus een woordvoerster van de dienst.



Regels in studentencafé overtreden

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft het studentencafé op 1 september met onmiddellijk ingang gesloten, omdat er toen al tien besmettingen waren vastgesteld. Het café is nog steeds dicht. Volgens Bruls hield de cafébaas zich helemaal niet aan de coronaregels. „Volstrekt onaanvaardbaar”, aldus de Nijmeegse burgemeester. Besmette mensen hebben onder andere verklaard dat de kroeg na het sluiten van de rolluiken verder ging als een café in normale tijden, dus zonder vaste zitplaatsen en zonder afstand. De kroegeigenaar vindt dat hem niets te verwijten valt.

Volgens de GGD zijn tien van de 51 besmettingen vastgesteld in andere veiligheidsregio’s dan Gelderland-Zuid. De incubatietijd voor een besmetting is veertien dagen. Omdat café Van Rijn tot 2 september nog open was, kunnen er meer besmettingen aan het licht komen.

Ook studenten Maastricht besmet

In Maastricht is het aantal studenten dat rond de introductieweek besmet is geraakt met het coronavirus, opgelopen. Het virus is inmiddels vastgesteld bij 38 studenten, aldus de universiteit in de Limburgse hoofdstad. Sommige studenten kunnen de ziekte niet langer overdragen aan anderen en hoeven dus niet meer in isolatie te blijven.

De universiteit meldde eind augustus dat elf studenten besmet waren geraakt bij privéfeestjes in studentenhuizen rond de introductieweek. Vorige week was het aantal gevallen al opgelopen naar 24.

Delft heeft een paar groepsuitbraken (clusters) rond studentenhuizen, maar de GGD Haaglanden heeft geen aantallen. In Utrecht zijn wel wat individuele besmettingen onder studenten, maar die zijn moeilijk te herleiden naar specifieke activiteiten. In de Domstad is in elk geval geen brede uitbraak in de studentengemeenschap. De GGD’en in Hollands Midden (Leiden) en Groningen geven geen informatie over coronabesmettingen onder studenten.



Nou #coronavirus is ineens dichtbij, dochter positief. Van haar studentenhuis 6/8 pos 1 neg 1 onbekend.

Vermoedelijk door introductieweek naar Nijmegen gekomen, opgelopen in studentencafe (of via huisgenoot die daar werkt ) dat eerder deze week gesloten werd. — Jaap Wieringa (@jeewee65) September 6, 2020

Bijna duizend nieuwe besmettingen in een dag

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is in één dag met bijna duizend toegenomen. Tussen gister- en vanmorgen heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 964 nieuwe meldingen gekregen over positieve tests. Dat zijn er nog iets meer dan zondag, toen op het zogeheten coronadashboard van de Rijksoverheid 925 nieuwe gevallen stonden, het hoogste aantal in maanden.

Gisteren daalde het aantal meldingen iets, naar 797, maar vandaag lag het dus weer een stuk hoger. In Amsterdam en omstreken zijn veruit de meeste mensen positief getest: 220. Dat is het hoogste aantal tot nog toe in de regio Amsterdam-Amstelland. De regio Haaglanden telde 148 nieuwe besmettingen, Rotterdam-Rijnmond 100 en de provincie Utrecht 97. Over de hele week nam het aantal besmettingen met 50 procent toe.

Bij de cijfers moet worden aangetekend dat aan het begin van de coronacrisis weinig werd getest. Sinds juni kan iedereen zich laten testen op het virus.

