Studenten in de knel door groot tekort aan stageplekken

Door corona is de afgelopen maanden een groot tekort ontstaan aan stageplekken voor studenten, met name voor mbo’ers. Bedrijven willen uit voorzorg geen extra mensen op de werkvloer of hebben het te druk om mensen op te leiden. Of er is te weinig werk. Het gevolg is dat studenten hierdoor studievertraging kunnen oplopen, meldt RTL Nieuws.

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) maakt zich zorgen over het grootste tekort ooit aan stageplekken. Volgens de SBB is er nu een tekort van bijna 21.000 stageplekken. Vooral in en rond Amsterdam en in de luchtvaartsector zijn weinig plekken.



Help me out!!! Ik zoek een stageplek voor de opleiding Sociaal werk, iemand idee? Graag locaties #wanhopig — Mounia B (@MouniaMetDeB) August 28, 2020

MBO

Het grootste tekort dreigt voor mbo’ers die beveiliger of handhaver willen worden. En ook in de ICT en zorg en welzijn zijn er een paar duizend studenten die geen stage kunnen vinden.



Het schooljaar is begonnen,en mijn zoon heeft nog altijd geen stageplek.

MBO-4 applicatieontwikkeling & mediabeheer (ICT)

Hij is 19 jaar,heeft een rijbewijs & auto.

Ergens in de regio Breda-Roosendaal-Dordrecht.

Wie heeft of weet een plekje voor hem? — Elvera 🖤💙🖤 (@Elveer1974) August 28, 2020

De SBB roept met een campagne op onder meer radiozenders bedrijven op om toch stagiaires aan te blijven nemen.

