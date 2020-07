Hatsjoe! Piek in het seizoen van de pollen in aantocht

Slecht nieuws voor hooikoortspatiënten: een piek in het seizoen van de pollen komt er door de bijvoet en de ambrosia nu aan.

Het bijvoetpollenseizoen gaat namelijk weer van start. Komende week komen geleidelijk steeds meer bijvoetplanten in bloei, melden Jaco van Wezel (Weeronline) en Arnold van Vliet (Wageningen University). Vanaf half augustus kan bovendien de ambrosia lokaal zeer sterk allergeenpollen verspreiden.

De plant bijvoet komt in Nederland vaak voor op braakliggend terrein langs wegen. De pollen ervan veroorzaken klachten bij hooikoortspatiënten die daar gevoelig voor zijn.

Graspollenseizoen net ten einde

De start van het bijvoetseizoen loopt ongeveer gelijk met de afloop van het graspollenseizoen. Dat is trouwens dit jaar minder zwaar geweest dan normaal. Mogelijk heeft het recorddroge voorjaar de groei van grassen getemperd.

Hoewel het graspollenseizoen op z’n retour is, kan de concentratie graspollen bij gunstige weersomstandigheden nog wel behoorlijk oplopen en flink wat hooikoortsklachten veroorzaken. De regen van de afgelopen weken zorgt voor groeizame condities. In combinatie met het droge weer van de komende dagen kan de pollenconcentratie in de lucht flink oplopen.

Piek pollen tot in augustus

De piekperiode start vanaf komend weekend en houdt aan tot 11 augustus. Rond eind augustus is het bijvoetpollenseizoen weer voorbij.

Na de bloeiende bijvoet is het nog niet gedaan voor hooikoortspatiënten, ook de alsemambrosia is namelijk in opmars. De pollenconcentratie is tot nu toe echter nog zeer laag gebleven. Het plantje gaat namelijk pas groeien als de dagen weer korter worden en de temperaturen hoog zijn.

Ambrosiapollen is zeer allergeen, wat inhoudt dat je al bij een lage pollenconcentratie flinke hooikoortsklachten kunt krijgen als je er gevoelig voor bent.

Beetje gêne bij ziekmelding

Zo’n 17 procent van de mensen met niezen, jeukende en tranende ogen meldt zich om die reden wel eens ziek, schreef Metro eerder. Bijna driekwart van hen, bleek vorig jaar uit onderzoek, geeft niet hooikoorts als reden, maar griep. Je helemaal niet ziek melden is ook geen goed idee, in ieder geval niet als je een goede band met je collega’s wil behouden. Mensen die op het werk verschijnen terwijl ze eigenlijk in bed horen te liggen staat namelijk in de top tien van grootste irritaties op de werkvloer. In coronatijd is continu niezend op het werk verschijnen uiteraard helemaal not done.

