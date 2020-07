#156 Ik moet weg voordat er gekke dingen gebeuren

Maud is op een illegaal feest als ze Sara ontmoet. Ze blijkt het vriendinnetje van Kay, die ze eveneens ontmoet heeft op het feest. Maar Kay en Sara hebben iets mysterieus. En dan blijken ze ook nog eens GHB te gebruiken en vragen ze haar mee om ‘iets leuks te gaan doen’.

Iets leuks te gaan doen? Wtf zou dat zijn. Ik weet even niet goed wat ik moet zeggen. ,,Kom dan?!”, roept Sara en voordat ik het weet loop ik mee. Misschien werd het wel weer eens tijd voor mij om iets avontuurlijks te doen. Maar als ik meeloop met de twee richting een afgelegen plekje en de twee elkaar beginnen te zoenen weet ik niet of dit heel verstandig is. Deze twee mensen zijn duidelijk uit op iets sexy’s en ik ben zonder Tommy, waar ik toch echt eerst mee wil overleggen voordat ik aan dit soort dingen begin.

,,Sorry, ik geloof niet dat dit een verstandig idee is”, mompel ik en ik loop gehaast weg. Ik moet weg hier, voordat er gekke dingen gebeuren.

Als ik eenmaal in bed lig, ben ik de hele tijd aan het malen. Niemand heeft volgens mij gezien dat ik met het koppeltje ben weggelopen, maar ik heb het vreemde gevoel dat dit me gezeik gaat opleveren. Piekerend val ik in slaap, terwijl de klanken van het feest en de beelden van Kay en Sara door mijn hoofd spoken.

De volgende dag heb ik met Tommy afgesproken. Hij heeft helemaal niet door wat er gebeurd is en op de een of andere manier durf ik het hem ook niet te vertellen. Niet na alles wat er in Thailand gebeurd is. Straks denkt hij dat ik twijfel aan onze relatie! Tommy heeft wel door dat er iets aan de hand is. ,,Je bent een beetje afwezig Maud. Vond je het feestje gisteren niet leuk?”, vraagt hij me. ,,Oh jawel hoor…”, mompel ik geschrokken. ,,Wat heb je gehoord dan?” ,,Hoe bedoel je gehoord” vraagt Tommy confused. ,,Moet ik iets gehoord hebben?” Ik stamel ,,neeuh, nee!” en neem een hap van de pizza die we samen besteld hebben. Het smaakt naar karton. Tommy kijkt me vertwijfeld aan en eet verder als we een stem horen.

,,Hey Tommy! Hoe is ie gozer?!” hoor ik opeens achter me. Ik voel mijn maag samenkrimpen. Als ik opkijk zie ik dat mijn vermoedens kloppen. Het is Kay. Godver. ,,Hey Maud! Waar was je nou gisteren? Ik dacht dat we het net gezellig gingen hebben”, zegt Kay lachend. Hij ploft naast me op het kleed. Wat brutaal dit. Tommy kijkt me vragend aan. En ik heb geen idee wat ik hierop moet zeggen.

,,Ehm, ik was drinken halen en daarna kon ik jullie niet meer vinden”, stamel ik. Nerveus neem ik een slok. Ik heb het idee dat Tommy dondersgoed doorheeft dat er iets aan de hand is. Hij kijkt me bozig aan en heeft duidelijk een paar vragen voor mij, maar ook voor zijn beste vriend.

Dan gaat mijn telefoon. Ik neem op… gosh, saved by the bell?!

Maar als ik de hoorn opneem blijk ik helemaal niet gesaved. Het is mijn vader en hij klinkt wederom helemaal niet vrolijk. ,,Maud, het gaat niet goed…”

