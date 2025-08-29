Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo maak je van sporten een moment om naar uit te kijken: ‘Je hoeft niet elke seconde leuk te vinden’

Voelt sporten soms als een sleur? Dat is heel normaal. Onderzoek laat zien dat je herinnering aan een training voor een groot deel wordt bepaald door twee dingen: het hoogtepunt én het einde.

Dat principe heet de peak-end rule en kan ervoor zorgen dat sporten leuker en meer motiverend wordt.

Sporten, een korte piek van plezier

Psychologen Barbara Fredrickson en Daniel Kahneman ontdekten dat we ervaringen niet volledig onthouden, zo schrijven zij op Psychology Today. Ons brein focust vooral op het meest emotionele moment en op hoe iets eindigt. Alles daartussen vervaagt snel.

Voor sporten betekent dit dat een korte piek van plezier of energie en een fijn einde je hele training positief kleurt. De saaie middenfase verdwijnt grotendeels uit je herinnering.

Een recente studie uit 2025, gepubliceerd in het Journal of Sport and Exercise Psychology, volgde deelnemers tijdens hun workouts. De onderzoekers zagen dat trainingen met een duidelijk hoogtepunt en een plezierige afsluiting ervoor zorgden dat mensen positiever terug dachten aan hun sessies. Dat enthousiasme maakte het makkelijker om de week daarna opnieuw te gaan sporten.

Zo pas je de peak-end rule toe

Creëer een piek: zoek één bijzonder moment tijdens je training. Dat kan een sprint zijn, een indrukwekkende oefening, of een muzikaal nummer dat je energie geeft.

Negeer de sleur: je brein vergeet het saaie middenstuk. Focus niet te veel op het gevoel dat het lang duurt.

Eindig positief: sluit af met iets plezierigs. Zet je favoriete muziek op, neem de tijd voor een goede cooldown en geniet van het gevoel dat je iets hebt bereikt.

Ervaring in de praktijk

Eén van de onderzoekers probeerde het zelf toen hij ging hardlopen met zonsopkomst. Toen een oud nummer van Kenny Loggins en Stevie Nicks voorbij kwam, voelde hij een piek van energie en plezier. De rest van de training leek opeens korter en minder zwaar. De afsluiting met een rustiger nummer versterkte het positieve gevoel: de saaie momenten verdwenen uit zijn herinnering.

Je hoeft niet elke seconde van het sporten leuk te vinden. Zorg gewoon voor een hoogtepunt en een plezierige afronding. Zo wordt sporten een ervaring waar je naar terug wilt keren. Een saaie training voelt minder zwaar dan hij in werkelijkheid was.

