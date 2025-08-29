Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit zegt je persoonlijkheid over hoe intens je seksuele dromen zijn

Mensen die extravert zijn, veel spanning opzoeken of sneller piekeren, hebben vaker intensere of meer bizarre seksuele dromen.

Dat blijkt uit nieuw psychologisch onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Dreaming.

Seksuele dromen zijn normaal

Volgens eerdere studies zijn seksuele dromen heel gebruikelijk. Ze weerspiegelen niet alleen persoonlijke verlangens, maar ook bredere psychologische en culturele invloeden. In landen met conservatievere opvattingen over seksualiteit, komen seksuele thema’s bijvoorbeeld vaker terug in dromen.

Ook zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen, zo zien de wetenschappers. Want mannen rapporteren doorgaans vaker seksuele dromen, terwijl vrouwen meer variatie in context en thema’s beschrijven.

Nieuw onderzoek

Voor het nieuwe onderzoek ondervroegen wetenschappers studenten in Beijing. Daaruit bleek dat iets meer dan de helft (51 procent) weleens seksuele dromen had.

Mannen gaven vaker aan die te hebben. Ze ervoeren die ook meer dan gemiddeld als spannend of plezierig. Dromers scoorden gemiddeld hoger op eigenschappen als agressiviteit, neuroticisme (emotionele instabiliteit) en de behoefte aan spanning.

Grote rol van persoonlijkheid en emoties

De onderzoekers ontdekten dat negatieve emoties, zoals angst en depressieve gevoelens, vaker samenhangen met vervelende of bizarre seksuele dromen. Extraverten en energieke mensen rapporteerden daarentegen juist vrolijke en herkenbare dromen.

Een opvallende uitkomst was dat mensen die in hun dagelijks leven sterk op zoek waren naar spanning en prikkels, ook de meest intense en vaak ook vreemdste seksuele dromen hadden.

