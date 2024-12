Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hardlopen en je knieën: zo pak je het aan als beginner

Sporten en bewegen is hartstikke goed voor je. En misschien staat hardlopen wel op je goede voornemen-lijst voor 2025. Er is echter één bewering die hardlopers blijft plagen, en dat is de perceptie dat te veel hardlopen slecht is voor je knieën.

We weten dat er talloze voordelen verbonden zijn aan hardlopen, zoals het verminderen van angst en verbeteren van slaap. Maar is het ook goed voor je knieën? En hoe pak je het aan als beginner?

Hardlopen

„Het is een mythe dat hardlopen slecht is voor je knieën”, weet Christian Allen, Product Trainer bij een winkel voor hardloop-benodigdheden te vertellen aan Metro UK. „Regelmatig hardlopen houdt je gewrichten juist gesmeerd.”

Veel hardlopers nemen volgens Allen ook krachtoefeningen op in hun trainingsplannen om hun gewrichten en spieren sterk te houden, „wat ook kan helpen om de knieën te beschermen”. Allen benadrukt dat „hardlopen met een slechte vorm wel funest is voor je knieën”.

Praktische tips

Het is ook mogelijk om tijdens het hardlopen een blessure op te lopen – vooral als je te hard van stapel loopt. „Veel hardloopaandoeningen zijn het gevolg van overbelastingsblessures”, vertelt fysiotherapeut Emma Condon. „Je moet de afstand langzaam opbouwen, zodat de spieren zich kunnen aanpassen aan een grotere belasting.” Ben je een beginner? Zo bouw je het beste conditie op.

Metro UK geeft een paar praktische tips om aan je knieën te denken als je aan hardlopen gaat beginnen. Zo zorg je het beste voor ondersteunende hardloopschoenen met de juiste profielzolen. Ook raden ze aan om hardloop-apps te gebruiken om je te helpen en motiveren. En: wees consequent. „Het wordt makkelijker als je consequent bent”, delen ze.

Motivatie op peil houden

Wijs in dat geval bijvoorbeeld vaste momenten aan om te gaan hardlopen, of sluit je aan bij een hardloopclub om je motivatie op peil te houden.

Echte sportliefhebbers willen natuurlijk alles weten om hun prestaties te verbeteren. We helpen je op weg:

Of je nu voor je werk sport, even tussendoor in je pauze de hardloopschoenen strikt of juist ‘s avonds gewicht staat te heffen: sporten is altijd goed. Maar wat is nou de beste tijd om te gaan?

Sporten doe je vaak niet zonder voldoende brandstof. Dit kun je het beste voor en na het sporten eten.

Een sport kiezen kan soms lastig zijn, maar de vuistregel ‘doe wat je leuk vindt’ is een goede. Toch is het ook handig om te weten wat de gezondste en meest effectieve sporten zijn.

Heb je gesport en word je de volgende ochtend wakker met zeurende spieren? Niet fijn. Zo kom je van spierpijn af.

Vorige Volgende

Reacties