Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hekel aan sporten? Je persoonlijkheid bepaalt welke training wél werkt

Weer met tegenzin naar de sportschool? Misschien doe je gewoon niet de juiste workout. Een nieuwe studie van een universiteit in Londen laat zien dat de sleutel tot regelmatig bewegen ligt in het afstemmen van je training op je persoonlijkheid.

Zo floreren extraverte mensen bij intensieve workouts, terwijl mensen die snel piekeren juist beter gaan op korte, rustige sessies, het liefst zonder toeschouwers.

Sporten die bij je passen geven minder stress en meer resultaat

In het onderzoek, gepubliceerd in Frontiers in Psychology, werd gekeken of bepaalde persoonlijkheidskenmerken invloed hebben op welke vorm van beweging mensen prettig vinden, of ze het volhouden én of het effect heeft op hun fitheid en stressniveau.

Het belangrijkste inzicht? Mensen die sporten op een manier die past bij hun karakter, blijven langer gemotiveerd en voelen zich mentaal beter. „We wilden begrijpen hoe persoonlijkheid iemands beweeggedrag beïnvloedt”, zegt auteur van het onderzoek Flaminia Ronca. „De meeste mensen willen wel meer bewegen, maar het lukt ze vaak niet om dat vol te houden. Als je weet welke training bij je past, wordt het makkelijker.”

Deze sporten passen het beste bij verschillende persoonlijkheden

De onderzoekers gebruikten de bekende Big Five-persoonlijkheidstest en analyseerden hoe de deelnemers, die allemaal uiteenlopende fitnessniveaus hadden, reageerden op een acht weken durend programma met fietsen en krachttraining. En dit waren de opvallendste uitkomsten:

Extraverte mensen genoten het meest van pittige trainingen, zoals HIIT (high intensity interval training) en maximale fietstests. Zij halen energie uit actie en competitie.

Neurotische personen, die sneller gestrest zijn en gevoelig voor prikkels, deden het verrassend goed in het programma. Maar zij hadden een sterke voorkeur voor korte, krachtige sessies. Ze vonden het ook prettiger als ze tijdens het sporten niet werden gemonitord, geen hartslagmeters of apps dus.

Nauwkeurige mensen, die van structuur en doelen houden, scoorden fysiek het best. Ze waren fitter, sterker en actiever dan gemiddeld. Maar opvallend genoeg vonden zij het sporten zelf niet per se leuker. Waarschijnlijk sporten ze vooral omdat het gezond is, niet omdat ze ervan genieten.

Effect van sporten op stress

Misschien wel het meest opvallende resultaat was het effect op stress. Aan het begin van de studie waren de stressniveaus van alle deelnemers ongeveer gelijk. Maar alleen bij de mensen met een hoge score op neuroticisme daalde de stress na acht weken trainen significant.

„Voor mensen die zich vaak zorgen maken of gespannen zijn, blijkt gericht bewegen echt een krachtige manier om stress te verminderen”, zegt professor Paul Burgess. „Zij hadden het meeste baat bij het trainingsprogramma.”

Bewegen loont

Wat je persoonlijkheid ook is: bewegen loont. Iedereen die het programma voltooide, werd sterker en fitter. Maar volgens de onderzoekers is de beste manier om beweging vol te houden simpel: zorg dat je het leuk vindt.

Dus nee, je hoeft niet per se naar een bootcamp of eindeloos hard te lopen. Misschien past een rustige yoga-workout in je woonkamer wel beter bij jou. Het draait niet om ‘moeten’, maar om ontdekken wat jou in beweging houdt.





Reacties