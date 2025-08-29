Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Supermarkt Dirk stopt met nieuwe huismerkproducten met slechtste Nutri-score: ‘Het is hoog tijd’

Supermarktketen Dirk zet een nieuwe stap richting gezondere schappen. Het bedrijf kondigt aan geen nieuwe huismerkproducten meer te introduceren die de laagste Nutri-score (E) krijgen.

Daarmee zegt Dirk voortaan nee tegen de ‘ongezondste’ varianten binnen het eigen merk 1 de Beste.

Geen nieuwe E’s, wel oude

De maatregel geldt alleen voor nieuwe producten. Huismerkpizza’s, sauzen en snacks met een E die al in het assortiment zitten, blijven vooralsnog gewoon verkrijgbaar.

Volgens Dirk draagt de keuze bij aan de doelen van het Nationaal Preventieakkoord, waarin onder meer het terugdringen van overgewicht centraal staat.

‘Krachtig signaal’

Voedingsdeskundige Michelle van Roost, voorzitter van de Nederlandse Beroepsvereniging van Gewichtsconsulenten, noemt de stap in gesprek met het Algemeen Dagblad „een krachtig signaal”. „Het is hoog tijd dat supermarkten hier bewuster mee omgaan. Consumenten hebben vaak wat hulp nodig in hun keuzes.”

Ook lector Voeding & Gezondheid Annet Roodenburg (HAS Green Academy) spreekt van een belangrijke ontwikkeling. „Supermarkten bepalen grotendeels wat wij kopen. En nog altijd is zo’n 80 procent van het aanbod ongezond.”

👇 Zoveel producten hebben E-score Ruim een kwart van de huismerkproducten van Dirk heeft momenteel Nutri-score E. Ongeveer een vijfde scoort juist A, de ‘gezondere’ variant. Met de nieuwe koers wil de supermarkt niet alleen klanten helpen, maar ook fabrikanten aansporen om hun producten te verbeteren.

Dirk al eerder positief beoordeeld

In de Superlijst Gezondheid 2024 van onderzoeksbureau Questionmark scoorde Dirk al beter dan veel concurrenten als het gaat om gezond aanbod en communicatie via folders en aanbiedingen. Volgens Roodenburg past de nieuwe maatregel in die lijn.

Toch blijft er kritiek op het systeem zelf. Een zak chips kan bijvoorbeeld een B krijgen, terwijl verse groente en fruit gezonder zijn. Van Roost: „Het liefst zie ik een logo dat laat zien of een product in de Schijf van Vijf valt. Dat geeft pas écht duidelijkheid.”

