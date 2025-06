Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verleidelijk: waarom eten tijdens je nachtdienst niet goed voor je is

’s Nachts werken is pittig voor je lijf: je ritme is in de war en je bent vaak erg moe. Maar omdat je lichaam al zo in de war is, moet je volgens Amerikaanse wetenschappers extra standvastig zijn als het gaat om verleidingen.

NTR Wetenschap stelt dat Amerikaanse onderzoekers ontdekten wat er nu zo ongezond is aan ’s nachts werken. Dat blijkt niet het verstoorde ritme, maar juist het eten tijdens een nachtdienst blijkt erg ongezond voor het lichaam.

’s Nachts eten geeft meer problemen

Op willekeurige momenten eten, dus bijvoorbeeld tijdens je nachtdienst, is slechter voor het lichaam dan eerder bekend was. Uit het onderzoek blijkt dat je dus beter overdag kunt eten. Tijdens het onderzoek aten twee groepen mensen op verschillende momenten. De ene groep at alleen maar overdag en bleef ’s nachts wakker, en de andere groep deed hetzelfde, maar at ’s nachts. Alsnog was de groep die alleen overdag at ‘gezonder bezig’ en kreeg de groep die ’s nachts at in de toekomst vaker hartproblemen. Slaapgebrek door nachtwerk hoeft dus niet per se een negatief effect te hebben op je gezondheid.

👩‍⚕️ Hoeveel mensen werken 's nachts? In Nederland werken 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig in de nacht, met name in de sectoren zorg, transport en opslag, horeca en industrie. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

Nachtwerkers hebben volgens chronorioloog Marijke Gordijn vaker hart- en vaatklachten en dus ook een grotere kans op dergelijke ziektes. „Het feit dat deze mensen ’s nachts eten, heeft daar mee te maken. Dat zorgt voor hoge suikerspiegels.” Toch vragen we volgens NTR steeds meer mensen om ’s nachts te werken, bijvoorbeeld in de zorg en de logistiek.

Interne klok

De groep die ’s nachts at, had een groter risico op hartproblemen dan de groep die overdag at. Waarom de overdag-eters gezonder bleef, komt volgens de onderzoekers door onze interne klok. Die vertelt je lichaam wanneer het tijd is om te eten. Die klok luistert naar daglicht, en niet naar de tl-buis op je werk.

Metro schreef al eerder over in hoeverre het tijdstip uitmaakt als je eet: want mocht je willen afvallen, dan is dat ritme nogal van belang. Zo verwijst een voedingswetenschapper naar verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat je makkelijker afvalt als je eet met je biologische klok in het achterhoofd. En dat werkt ook de andere kant op. „Eet je ‘s nachts een koekje, dan heeft je lichaam daar gemiddeld 25 procent meer insuline voor nodig dan overdag. Hierdoor blijft je insulineniveau langer hoog en wordt vet makkelijker opgeslagen.”

Tips voor gezond eten in de nacht

Maar dat je toch zin krijgt in eten doordat je zo lang wakker bent, is normaal. Daarom geeft bijvoorbeeld het Diakonessenziekenhuis tips om zo goed mogelijk te eten tijdens je nachtdienst.

Met een vast ritme voor de maaltijden verklein je volgens het ziekenhuis namelijk de kans op gezondheidsklachten. Het Voedingscentrum adviseert om het ontbijt en het diner op de normale tijden te eten. Dus ontbijt in de ochtend en warm eten in de avond.

Het ziekenhuis adviseert ook om vooral niet te veel te eten tijdens je nachtdiensten. Je spijsverteringsstelsel staat in de nacht op een laag pitje. Grote hoeveelheden (vetrijk) voedsel kunnen je maag en darmen te veel belasten. Ook adviseert het ziekenhuis om vet eten, snoep en caffeïne te vermijden tijdens je nachtdienst. Ook het drinken van alcohol na je nachtdienst is niet erg gezond. Alcohol zorgt dat de kwaliteit van slaap vermindert. De hoeveelheid REM-slaap neemt af, je slaapt minder diep en wordt vaker wakker.

