Huidproblemen en allergieën liggen op de loer door skincare-video’s op TikTok

Glanzende huid, strakke routine en een overload aan crèmepotjes: jonge meiden op TikTok delen massaal hun skincare-routine. Maar die populaire filmpjes blijken allesbehalve onschuldig.

Onderzoekers van Northwestern University trekken aan de bel: kinderen tussen de 7 en 18 jaar smeren soms met meer dan tien producten per dag en lopen serieuze gezondheidsrisico’s.

Effect van skincare-video’s op jonge kijkers TikTok

Voor het eerst is onderzocht wat de skincare-video’s op TikTok precies doen met jonge kijkers. De resultaten, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Pediatrics, zijn duidelijk: de gemiddelde tiener gebruikt zo’n zes verschillende producten op een dag. Sommigen zelfs het dubbele.

En dat komt met een prijskaartje. Letterlijk. De gemiddelde routine kost bijna 170 dollar (ongeveer 150 euro) per maand, met uitschieters richting de 500 dollar (ongeveer 438 euro). En dat terwijl maar 26 procent van die routines een van de belangrijkste producten bevat: zonnebrandcrème.

👇 Nepaccounts Voor het onderzoek maakten de wetenschappers zelf nepaccounts aan als 13-jarige gebruikers om zo honderd populaire video’s over skincare te analyseren. Ze bekeken de gebruikte producten, ingrediënten en kosten, en beoordeelden het risico op allergieën. De conclusie? Deze online trends zijn niet onschuldig, ze kunnen de jonge huid beschadigen en schadelijke idealen versterken

Allergieën en branderige huid als ‘ideaal’

Volgens de onderzoekers bevatten populaire video’s gemiddeld elf actieve ingrediënten die kunnen irriteren of allergieën opwekken. „Soms zit hetzelfde ingrediënt in meerdere producten, waardoor tieners het onbewust keer op keer aanbrengen”, legt dermatoloog Molly Hales in het onderzoek uit. Dat kan leiden tot huidproblemen zoals gevoeligheid voor de zon of zelfs blijvende contact-allergieën.

In een van de onderzochte video’s smeerde een TikToker tien producten op in zes minuten. In de video zie je letterlijk de huid van een meisje roder en roder worden. Maar er speelt meer dan alleen huidirritatie. De video’s promoten vaak een schoonheidsideaal dat draait om ‘lichtere, heldere huid’, een boodschap die volgens de onderzoekers raciale ondertonen heeft. „Het gaat hier niet alleen om verzorging, maar om consumentisme en het najagen van een bepaald ideaalbeeld.”

Algoritme maakt het onmogelijk om alles bij te houden

Doordat de algoritmes op TikTok de video’s razendsnel verspreiden, is het voor ouders of huisartsen vrijwel onmogelijk om bij te houden wat hun kinderen zien. En dat is volgens de onderzoekers zorgelijk.

„Het lijkt alsof deze meisjes goed voor zichzelf zorgen, maar het draait om uiterlijk en perfectie”, is Hales van mening. „Het ideaal van ‘gezond zijn’ wordt steeds meer verweven met een schoonheidsideaal: dun, wit en een egale huid. En dat wordt nu al vanaf 7-jarige leeftijd gevoed.”

