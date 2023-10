Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Laat eten? Niet gezond, blijkt uit onderzoek; dit is wat het met je lichaam doet

Een lange werkdag waardoor je laat aan tafel gaat, of wellicht heb je meer de mediterraanse mentaliteit van het late eten. Het komt nog weleens voor dat we behoorlijk laat eten, maar dat is dus niet al te best voor ons lijf. Nieuw onderzoek toont aan dat laat eten zorgt voor een hoop nadelen.

Maakt het tijdstip waarop we eten uit?, dat vroeg onderzoekster Nina Vujović zich af. En het antwoord blijkt: „Ja”. Later op de dag eten, verdubbelt de kans op een hongerig gevoel. Dat klinkt logisch, maar het heeft effect op nog een aantal andere zaken. De bevindingen publiceerden Vujović en haar onderzoeksteam in het wetenschappelijke The Journal Cell Metabolism.

„We kwamen erachter dat vier uur later eten een groot verschil maakt voor ons hongerniveau, de manier waarop we calorieën verbranden nadat we hebben gegeten en de manier waarop we vet opslaan”, vertelt de onderzoekster tegen het Amerikaanse CNN. En ook eerder onderzoek toonde een verband aan tussen later eten en gewichtstoename.

Onderzoek naar invloed tijdstip van eten

Voor het onderzoek werd een kleine groep deelnemers secuur onderzocht. Daarvoor zochten de wetenschappers naar verbanden tussen de hoeveelheid, samenstelling en tijdstip van eten, fysieke activiteit, slaap, kamertemperatuur en blootstelling aan licht. De deelnemers waren in goede gezondheid en kregen voor het onderzoek drie weken lang een slaap- en voedingsschema.

De kandidaten werden ingedeeld in twee groepen. De ene groep at maaltijden om 8.00 uur, 12.00 uur en 16.00 uur en de andere groep deed dat vier uur later. Dus om 12.00 uur, 16.00 uur en 20.00 uur. Na een aantal weken wisselden de deelnemers van schema.

Later eten verhoogt hongergevoel en verbrandt langzamer calorieën

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat het het hongergevoel verdubbelde voor de personen die het latere schema hadden. Mensen die later op de dag aten, meldden ook meer te verlangen naar zetmeelrijke en zoute voeding en vlees en minder behoefte hadden aan zuivel en groenten.

Ook bleek bij de latere eters dat de leptinespiegel, een hormoon dat ons vertelt wanneer we vol zijn, verlaagd was. Daarnaast steeg bij deze groep het hormoon ghreline, dat juist eetlust opwekt. Tot slot bleek dat de deelnemers die later op de dag aten, langzamer calorieën verbrandden. Die oer-Hollandse eettijden zijn dus klaarblijkelijk zo gek nog niet.

