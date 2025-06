Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ozempic: volgens artsen baanbrekend, maar nog steeds niet voor iedereen bedoeld?

Ozempic: je hoort er steeds vaker over. Dit bijzondere middel wordt tegenwoordig door veel mensen gebruikt om af te vallen, legaal of soms ook niet. Maar voor wie is Ozempic eigenlijk bedoeld en voor wie juist niet? Dat is nog lang niet voor iedereen duidelijk.

De voordelen van Ozempic klinken je overal tegemoet, in talkshows en via bekende Nederlanders. Maar wat zegt de wetenschap precies? Moet je echt diabetes hebben om het te mogen gebruiken, of zijn er ook andere officiële redenen?

De voordelen van Ozempic

Ozempic bevat semaglutide, dat lijkt op een natuurlijk hormoon in je lichaam. Het helpt je alleen insuline te maken als je bloedsuiker te hoog is, remt een ander hormoon dat je bloedsuiker verhoogt, vertraagt je maag zodat je langer vol zit en zorgt dat je minder honger hebt.

Doordat je minder eetlust hebt, neem je minder calorieën in. En doordat je minder calorieën inneemt, zul je ook afvallen. De ‘snacktrek’ neemt bijvoorbeeld ook af. Gijs Goossens van de Universiteit Maastricht zegt dat dit allemaal gebeurt nadat je Ozempic inneemt. „Maar of het voor iedereen werkt, is nog maar de vraag.” Hij noemt als eerste de ziekte diabetes. „Bij mensen die al diabetes type 2 hebben, kan zelfs de diabetes ‘omgekeerd’ worden. Dus je kunt er ook vanaf komen door het gebruik van Ozempic.”

De positieve effecten van Ozempic lijken ook bij andere ziektes te werken, zoals Alzheimer. Vetweefsel produceert namelijk veel stoffen, waaronder ontstekingsstoffen, die via de bloedbaan in andere organen terechtkomen en daar schade kunnen veroorzaken. Deze ontstekingen kunnen leiden tot hart- en vaatziekten, maar ook tot hersenaandoeningen. Ozempic helpt dus om deze ontstekingen in ons lichaam te verminderen.

Werkend afslankmiddel

De mensen die volgens Amerikaans onderzoek ‘in aanmerking’ komen voor afslankmiddelen, zijn mensen met een BMI van dertig of hoger, of een BMI van minimaal 27 gecombineerd met gezondheidsproblemen zoals diabetes type 2 of hoge bloeddruk.

In Amerika liet onderzoek zien dat gewichtsverlies-injecties zowel op korte als lange termijn goed werken. In een grote studie verloren mensen die afslankmiddelden als Ozempic gebruikten samen met leefstijlveranderingen, maar liefst 10 tot 15 procent van hun oorspronkelijke gewicht, en de placebogroep 2 tot 3 procent.

Ozempic handig voor iedereen?

De werking van Ozempic zou in principe voor veel mensen positief kunnen zijn. „Ozempic zorgt er voor dat ontstekingscellen minder ontstekingsstoffen afgeven, waardoor het risico op bepaalde ziekten afneemt.” Maar is het verstandig dat mensen met een gezond gewicht Ozempic gaan gebruiken? „Dat is nog niet onderzocht, dus op dit moment is dat nog geen goed idee”, zegt Goossens.

„Ozempic is de Deense export-hit: een diabetesmedicijn dat bij toeval een afslankeffect bleek te hebben door het hongergevoel te onderdrukken en voor een langer verzadigingsgevoel te zorgen: meer dan alleen handig voor wie wil afvallen – het pakt een serieus gezondheidsprobleem aan, namelijk hart- en vaatziekten, diabetes type 2, nier- en leverproblemen, verschillende kankersoorten en zelfs psychische aandoeningen zoals depressie en dementie”, schrijft de Universiteit van Maastricht. Maar: zelf zomaar beginnen aan Ozempic om snel vijf kilo af te vallen voor de zomer is zeker niet de bedoeling, waarschuwt de onderzoeker toch. „Het kan zelfs gevaarlijk zijn en het is ook nog eens duur.”

Voor mensen die al jarenlang kampen met obesitas is dit een belangrijke reddingsboei.

Wat het risico van Ozempic-gebruik vergroot zijn vooral de bijwerkingen. Zo kun je er misselijk van worden. Ook kunnen ontstekingen van de alvleesklier voorkomen. Daarnaast zijn er zichtbare bijwerkingen, zoals het zogenaamde ‘Ozempic-gezicht’, waarbij het gezicht ingevallen raakt door slappere huid. „Dit is niet per se een bijwerking van Ozempic zelf, maar van snel afvallen. Bovendien komt spierverlies en haaruitval vaak voor bij gebruik van Ozempic.”

Niet in alle situaties geschikt

Veel artsen benadrukken dat Ozempic ‘baanbrekekend’ is voor de gezondheid, maar dat het echt niet voor iedereen geschikt is. Het wordt namelijk vaak als ‘redmiddel’ gebruikt voor mensen met bijvoorbeeld obesitas. Zo zegt Goossens: „Ik ken mensen met obesitas die vijf keer per week sporten en gezond eten, maar toch al hun hele leven worstelen met hun gewicht. Voor deze groep kan deze medicatie een waardevolle aanvulling zijn op een gezonde leefstijl.”

Marian van der Schueren, hoogleraar Diëtetiek is het hiermee eens. „Voor mensen die al jarenlang kampen met obesitas is dit een belangrijke reddingsboei”, vertelt ze aan RTL Nieuws. Volgens Van der Schueren is obesitas moeilijk te doorbreken. Daarom vindt ze het belangrijk dat mensen die het echt nodig hebben, toegang krijgen tot de medicatie.

Van der Schuren merkt wel op dat de aandacht nu te weinig ligt op het begeleiden van mensen naar een gezonde leefstijl, zowel vóór als tijdens het gebruik van Ozempic. Ook zegt Goossens: „Deze nieuwe middelen hebben veel potentie, maar we moeten ervoor waken dat ze niet worden gezien als dé oplossing voor obesitas en de chronische ziektes die dat kan veroorzaken.”

Meer Ozempic produceren

Of er niet meer Ozempic kan worden gemaakt, om een tekort van het medicijn voor diabetespatienten te voorkomen, is volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen een veelgestelde vraag. De fabrikant stelt volgens hen dat het aanmaken van nieuwe productiecapaciteit ‘erg ingewikkeld’ is, maar heeft tegelijkertijd aangekondigd dat zij nieuwe fabrieken gaan bouwen en overnemen om de productie op te schroeven.

