Tanden trekken vanwege hoge tandartsrekening: ‘Wortelkanaalbehandeling is duurder’

De tandarts je tanden laten trekken omdat je de rekening niet kunt betalen. Het klinkt wat luguber, maar het gebeurt toch echt in Nederland. Meer dan de helft van de tandheelkundigen voert dat soort ingrepen uit, blijkt uit onderzoek.

Je tand- en mondgezondheid is belangrijk. Maar tegenwoordig is niet iedereen meer in staat om een bezoekje aan de tandarts te betalen. Waardoor een tandartsbezoek soms, te lang, wordt uit gesteld.

Tanden en kiezen laten trekken vanwege tandartsrekening

Meer dan de helft van de tandartsen en kaakchirurgen in Nederland trekt tanden of kiezen zonder tandheelkundige noodzaak, schrijft De Telegraaf vandaag. De meest genoemde reden is dat mensen een tandartsbehandeling steeds vaker niet kunnen betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Dyonne Broers van ACTA, de faculteit tandheelkunde van de UvA en VU.

Maar eigenlijk mag dat helemaal niet. Want een tandarts of kaakchirurg legt een eed af waarin zij beloven een patiënt geen schade te zullen toebrengen. Trek je relatief gezonde tanden uit de mond van een patiënt? Dan breng je wel schade toe. Mede doordat het kaakbot na zo’n ingreep slinkt en de tanden niet meer terugkomen. Hoe meer het bot slinkt, legt Broers uit, hoe minder houvast je met de jaren hebt voor bijvoorbeeld een kunstgebit. En dan kan het gebeuren dat iemand uiteindelijk alleen nog kan worden geholpen met implantaten. „Maar die kosten vaak duizenden euro’s per stuk.”

Volgens de onderzoeker zijn het vaak mensen met een lager inkomen die om zo’n ingreep vragen. In principe beslist een patiënt zelf over zijn of haar behandeling.

‘Breng bezoek tandarts terug in basisverzekering’

Het trekken van tanden of kiezen is relatief goedkooper. Dit komt namelijk uit het eigen risico. Tandartsbehandelingen moet een patiënt zelf betalen als hij of zij niet verzekerd is. Een kroon of wortelkanaalbehandeling kost bijvoorbeeld al snel 500 euro.

Daarnaast worden prothesen vaak voor het grootste deel vergoed, maar een tandartsbezoek sinds 2006 niet meer. „Daarmee werk je dan in de hand dat mensen voor dit soort radicale oplossingen kiezen”, zegt tandtechnicus Germen Versteeg gebitscentrum Denticien tegen de krant. Hij benadrukt dat een kunstgebit ook niet per se de beste keuze is. Zo vermindert de bijtkracht met 50 procent en is het op de lange termijn een duurdere optie voor de samenleving. Een gebit kost 1200 euro en moet iedere vijf jaar worden vervangen. Maar die 1200 euro hoeft een patiënt dus niet volledig zelf te betalen.

Broers pleit ervoor in ieder geval een deel van de tandheelkunde terug te brengen in de basisverzekering. „In ieder geval de tandartscontrole, gebitsreiniging en het vullen van gaatjes.”

