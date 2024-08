Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit kan de staat van je mond en gebit zeggen over je gehele gezondheid

Het is niet alleen belangrijk om goed voor je tanden en mond te zorgen zodat je op latere leeftijd geen kunstgebit hoeft, een goede mondgezondheid kan ook bijdragen aan je algehele gezondheid. Meerdere onderzoeken laten een verband zien tussen ernstige tandvleesontstekingen en diabetes en hart- en vaatziekten. Het Diabetes Fonds komt nu, samen met Philips Sonicare, met een waarschuwing.

Je tanden poetsen, zeker twee keer per dag, is de eerste stap die je moet zetten in het verzorgen van je gebit. Maar dan het stoken: doe je dat voor of na het poetsen, en met hout of plastic? Metro dook in die vraagstukken met een tandarts.

Mondgezondheid in verband met chronische ziekten

Wat die verbanden tussen je mond en eventuele chronische ziekten dan zijn? Mensen met diabetes hebben meer problemen met hun tanden en tandvlees en zijn gevoeliger voor ontstekingen in de mond, blijkt uit onderzoek. Ook komen gaatjes en ontstekingen vaker bij hen voor. Daarom moeten mensen met diabetes hun gebit extra goed verzorgen.

Mensen met diabetes – het Diabetes Fonds waarschuwde onlangs voor een heuse diabetesgolf – hebben vaker een droge mond en schimmelinfecties. De verhoogde kans op (tandvlees)ontstekingen komt onder meer omdat mensen met diabetes verhoogd bloedsuiker hebben, waardoor hun afweersysteem minder goed werkt. Ook lijkt ernstige tandvleesontsteking in sommige gevallen juist te zorgen voor een slechte bloedsuikerregulatie. Dat kan ook gebeuren bij mensen zonder diabetes.

🦷 Preventie Voorkomen is beter dan genezen, die ken je. Margot van Hulsteijn, Marketing Directeur bij Philips Personal Health Benelux, onderstreept dat dat ook bij je gebit van belang is. „Vaak wanneer mensen beginnen te denken aan de gezondheid van hun tandvlees, is het al te laat. Wij willen daarom mensen ervan bewust maken dat preventie van belang is. Een kleine gedragsverandering nu, 2×2 minuten poetsen per dag en tussen de tanden schoonmaken, kan mondproblemen in de toekomst voorkomen. Bij voorkeur elektrisch, omdat je zo meer plak verwijdert dan met een handtandenborstel.”

Tandvleesontsteking heeft effect op bloedsuikerregulatie

Het Diabetes Fonds benadrukt dat het behandelen van ernstige tandvleesontsteking helpt bij het verminderen van de ontstekingen in het lichaam, waardoor mensen met diabetes type 2 hun bloedsuiker beter kunnen reguleren. Volgens onderzoekers komt dat onder meer omdat mensen met diabetes type 2 minder gevoelig zijn voor insuline als ze een ontsteking hebben. Maar mensen met diabetes type 1 lopen ook een groter risico om tandvleesontsteking te ontwikkelen.

„Doordat een slechte mondgezondheid vaker voorkomt bij mensen met diabetes type 2 dan bij mensen zonder diabetes, kunnen mondklachten mogelijk een eerste signaal zijn voor diabetes type 2″, zegt Diena Halbertsma, directeur bij het Diabetes Fonds. „1 op de 5 mensen met ernstige tandvleesontsteking blijkt diabetes te hebben. Er is onderzoek gedaan naar screeningsmethoden voor diabetes type 2 en prediabetes (het voorstadium daarvan) die door de tandarts of mondhygiënist uitgevoerd kunnen worden. Het is nu nog geen onderdeel van de werkwijze, maar het kan in de toekomst mooie kansen bieden voor vroegopsporing. Het vroeg opsporen van diabetes is belangrijk. Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans dat je het ontwikkelen van diabetes type 2 een halt toe kan roepen en het risico op complicaties kan verkleinen.”

Reacties