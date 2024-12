Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tandartsbezoek uitstellen vanwege rekening? ‘Vooral jongeren ontlopen tandarts’

Naar de tandarts gaan is niet per se de meest leuke activiteit. Maar tegenwoordig heeft een grote groep Nederlanders vrees voor de tandartsrekening. Vooral de jongere generatie lijkt dat te hebben en stellen liever hun tandartsbezoek uit.

Een gezond gebit is belangrijk. De staat van het gebit zegt namelijk ook wat over je gezondheid. Eerder ging Metro in gesprek met deze tandarts over hoe je het beste poetst en stookt. En poets je beter voor- of na het ontbijt? In ieder geval hoort een bezoekje aan de tandarts op z’n tijd ook bij de dingen die je doet voor een goede mondgezondheid.

1 op 3 Nederlanders ontloopt tandarts vanwege rekening

Maar uit onderzoek van vergelijkingswebsite Independer blijkt dat een grote groep Nederlanders de tandarts vermijdt, vanwege de rekening die volgt. Wist je overigens dat een tandarts een flinke duit verdient?

Eén op de drie Nederlanders ontloopt de tandarts vanwege de financiën, blijkt uit het onderzoek dat werd uitgevoerd door Q&A Research. In de groep van 18 tot 29 jaar gaat dat om meer dan helft. En één op de vijf Nederlanders blijkt al twee jaar niet meer naar de tandarts te zijn geweest.

Bij de jongeren gaat 32 procent al twee jaar niet meer naar de tandarts. Bij de 60-plussers is dat maar 9 procent, wat een groot verschil blijkt te zijn in generaties.

Gebitsgezondheid

Maar recent onderzoek van de Universiteit van Harvard toont ook aan dat een ongezond gebit kan leiden tot een zwakkere weerstand. Patiënten die twee keer per dag hun tanden poetsen, liepen een veel lager risico op longinfecties.

En door een periodieke tandartscontrole te doen, zorg je ervoor dat je op tijd eventuele gebitsproblemen signaleert. „Hiermee voorkom je onnodige complicaties die mogelijk weer leiden tot een flinke rekening”, zegt Independer-expert zorgverzekeringen Mirjam Prins.

Onderzoeksbureau Nivel concludeert dat 11 procent van de Nederlanders niet genoeg geld heeft voor een tandartsbezoek. Vier jaar geleden ging het nog om 7 procent.

Kun je tandarts niet betalen?

Iedereen heeft in Nederland een basisverzekering, dat is bij wet verplicht. Maar niet iedereen is daarnaast ook nog verzekerd voor de tandarts. Volgens Prins kan het best raadzaam zijn om jouw eigen zorgverzekering eens onder de loep te nemen. Het kan zijn dat je bepaalde aanvullende pakketten nauwelijks gebruikt en kunt schrappen. En ook stelt de expert zorgverzekeringen voor om ieder jaar de zorgverzekering te vergelijken om erachter te komen hoeveel geld je kunt besparen.

„Wil je van tevoren niet voor een verrassing komen te staan? Vraag dan altijd een offerte op bij de tandarts”, zegt Prins. „Blijkt dat je niet voldoende middelen hebt om de benodigde zorg te betalen? Informeer dan altijd bij je gemeente naar de mogelijkheden. Zo bestaan er regelingen als Bijzondere Bijstand of Minimaregelingen. Kom je ervoor in aanmerking? Dan krijg je een uitkering waardoor je alsnog de benodigde zorg kunt krijgen.”

Bij kinderen tot 18 jaar wordt jaarlijks één periodieke controle vergoed. Voor hen wordt ook de mondhygiënist en gaatjes vullen vergoed.

