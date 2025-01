Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dít veel gegeten voedsel verhoogt mogelijk risico op dementie, blijkt uit nieuw onderzoek

Dementie is niet te genezen, maar medici benadrukken dat je met een gezonde leefstijl het risico op de ziekte wel kunt verlagen. En die boodschap wordt bevestigt door nieuw Amerikaans onderzoek, waaruit blijkt dat bepaald voedsel mogelijk het risico op dementie vergroot.

Het aantal mensen met dementie neemt toe en het ziet ernaar uit dat die aantallen in de toekomst alleen maar groter worden. Niet gek dat er veel aandacht is voor deze hersenziekte. Ook Metro schreef vaker over dementie. Onder meer over dit vroegtijdige signaal van dementie of wanneer je je geen of juist wel zorgen moet maken over mogelijke dementie-verschijnselen. Ook spraken we met klinisch neuroloog neuropsycholoog Prof. dr. Roy Kessels, die niet gelooft dat er snel een medicijn komt dat Alzheimer geneest. Maar volgens hem kun je wel andere dingen doen om het risico op dementie te verlagen.

Wat is dementie? „Dementie is de verzamelnaam van ziektes die cognitieve stoornissen veroorzaken. Stoornissen in het denkvermogen en andere functies, zoals geheugen, planning, taal of snelheid van denken. Waardoor het functioneren in het dagelijks leven achteruitgaat”, legde prof. dr. Kessels uit. Er zijn zeker vijftig verschillende vormen van dementie. De ziekte van Alzheimer is de meest bekende en meest voorkomende vorm van dementie. In Nederland kampen 210.000 mensen met de ziekte van Alzheimer. De verwachting is dat dit aantal in 2050 op 434.000 staat, volgens de Hersenstichting.

Kans op dementie groter door dagelijks bewerkt rood vlees eten

Amerikaanse onderzoekers bekeken 43 jaar lang een grote groep Amerikanen. De deelnemers van het onderzoek, waar ook het wetenschappelijke Quest over schrijft, hielden elke twee tot vier jaar een voedseldagboek bij. Van de groep van 133.771 deelnemers ontwikkelden 11.173 mensen uiteindelijk dementie. De mensen die dagelijks bewerkt rood vlees aten, kregen vaker de diagnose.

Een portie bewerkt vlees is volgens het onderzoek 85 gram, vergelijkbaar met het gewicht van een diepvrieshamburger. Maar ook een kwart daarvan zou kwaad kunnen, ontdekten de onderzoekers. Een kwart portie bewerkt vlees is ongeveer 21 gram, wat je neerkomt op twee plakjes boterhamworst. Ook bij mensen die een kwart portie, of meer, bewerkt vlees aten per dag nam het risico op dementie met 13 procent toe.

Onderzoek: ‘Molecuul speelt mogelijk rol’

Deelnemers die plakjes bewerkt vlees vervingen door noten, peulvruchten, kip of vis, ontwikkelden minder vaak dementie.

De onderzoekers kunnen nog niet precies vaststellen waarom bewerkt rood vlees het risico op dementie vergroot. Ook spreken de onderzoekers nog niet van een causaal verband. Mogelijk spelen ook nog andere factoren mee.

Wel suggereren de wetenschappers dat het molecuul trimethylamine-N-oxide (TMAO) mogelijk een rol kan spelen. De darmbacteriën creëren TMAO wanneer ze vlees afbreken. Dit molecuul wordt al langer in verband gebracht met Alzheimer. Daarnaast zouden het verzadigde vet- en zoutgehalte van rood vlees niet gunstig zijn voor de hersencellen.

Reacties