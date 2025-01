Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Paracetamol of ibuprofen: welke pijnstiller kies je en waarom?

We herkennen het allemaal: bonkende hoofdpijn, spierpijn na een zware workout of koorts die maar niet zakt. Extra fijn als je nog een doosje paracetamol of ibuprofen in je medicijnenkast hebt liggen. Maar wanneer kies je welke pijnstiller? En hoe zit het met de verschillende bijwerkingen?

De kennis over pijnstillers zoals paracetamol en ibuprofen is volgens het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) nog altijd onder de maat. „Meer dan de helft van de consumenten geeft onjuiste antwoorden op essentiële vragen over het juiste gebruik van pijnstillers.” Wat we wél weten, is dat paracetamol duidelijk vaker wordt gebruikt dan ibuprofen: een kwart van de Nederlanders slikt dagelijks paracetamol, terwijl slechts 10 procent dagelijks ibuprofen gebruikt.

Verschillen en overeenkomsten

Een overeenkomst tussen de twee pijnstillers is dat ze allebei effectief zijn in het verminderen van pijn en koorts. Huisartsen raden vaak aan om eerst paracetamol te proberen, omdat ibuprofen ‘zwaarder’ is. Ibuprofen zit een stap hoger op de pijnladder, maar of het je pijn beter stilt, ligt aan de klachten die je hebt. Ibuprofen wordt vaker geadviseerd bij pijn door ontstekingen, zoals spierpijn of artritis, meldt consumentenprogramma Radar. Naast pijnstillende stoffen bevat ibuprofen namelijk ook ontstekingsremmende stoffen.

Paracetamol is ook een pijnstiller, maar werkt anders dan ibuprofen. In plaats van ontstekingen te remmen, blokkeert paracetamol bepaalde stoffen in het lichaam die pijn veroorzaken. De betere pijnstiller om pijn te verlichten bij klachten zoals hoofdpijn, tandpijn en pijn na een operatie. En, geloof het of niet, zelfs emotionele pijn kan worden verlicht door paracetamol.

Mogelijke bijwerkingen

Geen enkele pijnstiller is helemaal zonder bijwerkingen. Toch loop je daar bij ibuprofen een groter risico op. In sommige gevallen kan ibuprofen namelijk maagproblemen veroorzaken, zoals maagzweren of bloedingen. Daarnaast wordt het afgeraden om ibuprofen te gebruiken tegen hoofdpijn. Als je dat middel namelijk te vaak slikt, kan het de hoofdpijn juist verergeren, waarschuwt Apotheek.nl. Vier keer per dag ibuprofen nemen is daarom echt ‘de max’.

Paracetamol heeft minder vaak bijwerkingen, maar kan bij hoge doseringen of in combinatie met bepaalde medicijnen of alcohol schadelijk zijn voor de lever. Toch is paracetamol minder onschuldig dan vaak wordt gedacht: een paracetamol-overdosering is gevaarlijk en in Nederland zelfs de meest voorkomende vergiftiging.

