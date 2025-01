Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gen Z wil maar één ding het liefst en dat is veilig zijn: ‘Angst wordt versterkt door social media’

Populair zijn, plezier maken, vrienden maken, leuke dingen doen; het zijn uitspraken die veel tieners doen. Maar hoewel die dingen voor Gen Z nog steeds belangrijk zijn, staan ze niet langer bovenaan.

De nummer één prioriteit is tegenwoordig vooral veilig zijn, zo ziet een Amerikaanse psycholoog na een enquête onder jongeren tussen de 10 en de 24 jaar.

Angst bij Gen Z verstrekt door sociale media

„Waar eerdere generaties zich bezighielden met plezier en vrijheid, groeit Gen Z nu op met grote schietpartijen, klimaatverandering, financiële onzekerheid en de nasleep van een pandemie. Hun angst wordt versterkt door social media, waar rampen en crises continu worden uitvergroot”, schrijft Yalda T. Uhls in The Conversation.

Jongeren zijn, mede door de puberteit, volgens Uhls extreem gevoelig voor hun omgeving. Terwijl ze opgroeien, leren ze omgaan met emoties en hoe ze informatie moeten verwerken. „Maar als alles wat ze zien en horen draait om crisis en gevaar, kan dat een blijvende impact hebben.”

Jongeren extra vatbaar

Verschillende onderzoeken hebben eerder al aangetoond dat het voor jongeren moeilijk is om bedreigingen in de juiste context te plaatsen. „Hierdoor zijn ze extra vatbaar voor angstzaaiende berichten op social media, politieke retoriek en doemscenario’s in films en series”, volgens Uhls. Dit heeft op zijn plaats weer gevolgen voor hun mentale gezondheid: „Langdurige angst en onzekerheid worden gelinkt aan hogere niveaus van stress, depressie en zelfs fysieke gezondheidsproblemen.”

Vriendelijk zijn ook belangrijk

Uit de enquête van The Conversation kwam niet alleen maar ellende: behalve dat Gen Z het belangrijk vindt om veilig te zijn, heeft deze generatie ook vriendelijk zijn hoog in het vaandel staan. „Ondanks de dreigingen om hen heen hechten jongeren veel waarde aan verbinding en gemeenschap.” Volgens Uhls toont dit een „dualiteit in hun perspectief”. „Ze voelen zich onveilig, maar zoeken tegelijkertijd naar manieren om verbonden te blijven en een positieve impact te maken.”

Reacties