Crematies tientallen euro’s duurder in 2025, in sommige provincies stijging van ruim 100 euro

Als een geliefde komt te overlijden, is dat al moeilijk genoeg. Maar de uitvaart regelen en betalen, dat is een onwelkome toevoeging. Nu blijkt dat crematies dit jaar tientallen euro’s duurder zijn geworden, in sommige provincies zelfs ruim 100 euro duurder. Gemiddeld stijgen de kosten voor een crematie met afscheidsdienst in de aula met 70 euro.

Uitvaart.nl is goed op de hoogte van de cijfers rond uitvaarten en dus crematies en komt met deze cijfers op de proppen. Zij onderzochten de tarieven van 119 crematoria en merken veel regionale verschillen. In Friesland stegen de gemiddelde prijzen voor een crematie met auladienst het hardst, met bijna 140 euro. In Utrecht werden crematies gemiddeld nog geen 60 euro duurder, de kleinste prijsstijging.

In 2023 ging Metro in op uitvaart-trends, toen bleek dat uitvaarten steeds meer een ‘feestje op het leven’ worden.

Kosten van gemiddelde crematie

Goed, de prijzen stijgen dus in 2025, maar wat kost een crematie gemiddeld? Dan kom je uit op zo’n 1641 euro. Overijssel is de duurste provincie voor een crematie met dienst, Flevoland is het goedkoopst.

Tussen crematoria zijn vaak (grote) prijsverschillen, maar daar speelt bij mee dat sommige crematoria standaard een koffietafel aanbieden. Bij andere crematoria kun je ook kiezen voor alleen een auladienst. Dat kan nogal schelen in de prijs.

‘Technische’, crematies, zonder dienst, zijn gemiddeld 27 euro duurder geworden. Zo’n dienst kost nu gemiddeld 801 euro.

„Met de inflatie van de afgelopen jaren zijn er ook hogere cao-afspraken gemaakt in de branche. En veel crematoria gebruiken gas”, legt Peter van Schaik, directeur en eigenaar van Uitvaart.nl uit. Toch vindt hij het wonderlijk dat crematies alleen maar duurder worden, terwijl er de afgelopen decennia steeds meer crematoria zijn bijgekomen in Nederland. Hij vermoedt dat in sommige regio’s weinig prijsconcurrentie bestaat, omdat vrijwel alle crematoria in handen zijn van dezelfde organisatie.

