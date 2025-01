Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit drinken is ‘slechter voor je hart dan snoep’

Dacht je dat je gezond bezig bent met sinaasappelsap of een smoothie? Dat is nog maar de vraag. Uit onderzoek blijkt namelijk dat suikerhoudende dranken het risico op hart- en vaatziekten sterker verhogen dan zoetigheid, zoals snoep of koek.

Een Zweedse studie met 70.000 deelnemers laat zien dat suikerhoudende dranken, zoals frisdrank en vruchtensap, het risico op hart- en vaatziekten sterker verhogen dan zoetigheden zoals gebak of chocolade. Dit onderzoek suggereert dat de bron van suiker een grote rol speelt in de impact op de gezondheid. Met andere woorden: wat voor suikers je tot je neemt, maakt verschil. Metro schreef eerder dat we de hoeveelheid suikers die wij binnenkrijgen, sterk onderschatten.

Niet alle suikers zijn even schadelijk

Volgens de onderzoekers is niet alle suiker even slecht voor je hart. Suikerhoudende dranken blijken schadelijker te zijn dan suikers uit bijvoorbeeld honing, gebak of chocolade. De studie volgde bijna 70.000 Zweden over een periode van 22 jaar, sinds 1997. In die tijd kreeg ruim 36 procent van de deelnemers te maken met hart- en vaatziekten.

Frisdrank en vruchtensap: een verborgen risico

„Onder suikerhoudende dranken vallen frisdrank en vruchtensappen”, legt Suzanne Janzi uit aan het Franse dagblad Le Figaro. Zij is onderzoeker aan de Universiteit van Lund en auteur van de studie die werd gepubliceerd in Frontiers in Public Health. „Zelfs zonder toegevoegde suikers kan een glas vruchtensap net zoveel suiker bevatten als frisdrank”, aldus Mathilde Touvier, voedingsdeskundige bij het Franse Inserm (Nationaal Instituut voor Gezondheid en Medisch Onderzoek).

Een glas appelsap of sinaasappelsap bevat bijvoorbeeld net zoveel suiker als een glas cola, druivensap zelfs nog meer. Het probleem met deze dranken is dat je er ongemerkt veel van kunt drinken. „Ze bevatten geen vezels, eiwitten of vetten die je een vol gevoel geven”, zegt Janzi. „Daardoor drink je er al snel te veel van en krijg je ongemerkt te veel suiker en calorieën binnen.”

Waarom frisdrank slechter is dan gebak

Een blikje cola bevat ongeveer zeven suikerklontjes. „Veel mensen drinken frisdrank buiten de maaltijden om, wat zorgt voor extra bloedsuikerpieken”, zegt Guillaume Walther, hoogleraar cardiovasculaire fysiologie aan de Universiteit van Avignon. Volgens het onderzoek vergroot het drinken van meer dan acht glazen frisdrank per week de kans op een beroerte met 19 procent en de kans op een aneurysma in de buikslagader met 31 procent. Dit komt bovenop een verhoogd cholesterol en hoge bloeddruk, beide bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Wat opvallend is, is dat snoep en gebak dit effect niet lijken te hebben. „De cijfers laten zien dat mensen die 14 zoetigheden per week eten, hun risico op hartproblemen met 30 procent verlagen in vergelijking met mensen die er slechts twee per week eten”, zegt Janzi. Dit betekent niet dat je onbeperkt suiker moet eten, maar wel dat het volledig vermijden ervan misschien niet altijd gezonder is. „Mensen die weinig suiker eten, doen dit mogelijk vanwege andere gezondheidsproblemen”, voegt Janzi toe als kanttekening.

Heeft de sociale omgeving invloed?

Te veel suiker is niet gezond, dat is duidelijk. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt aan om suikerinname te beperken tot minder dan 10 procent van de dagelijkse energiebehoefte. Toch suggereert dit onderzoek dat een kleine hoeveelheid suiker per dag misschien geen groot probleem is.

In Zweden is de traditie van ‘Fika’ – een koffiepauze met gebak – erg populair. Onderzoekers vragen zich af of de sociale context waarin suiker wordt gegeten een rol speelt. „We moeten nog onderzoeken of sociale interacties invloed hebben op deze resultaten, maar het zou een mogelijkheid kunnen zijn”, zegt Janzi.

Verschil tussen verschillende soorten suikers

Daarnaast blijft een belangrijke vraag: verwerkt ons lichaam alle suikers op dezelfde manier? Wordt de suiker in een zelfgemaakte brownie met banaan hetzelfde afgebroken als de suikers in een glas sinaasappelsap? De onderzoekers vermoeden dat er een verschil is tussen verschillende soorten suikers, zoals sacharose, fructose en lactose.

Een lopende studie onderzoekt het verband tussen suiker en kanker, en de eerste resultaten laten al verschillen zien tussen bijvoorbeeld fructose en sacharose. Dit is een onderwerp dat in de toekomst verder onderzocht zal moeten worden.

