Aha! Dit is dus waarom je snurkt door alcohol

Het kan bloedirritant zijn als je naast een snurker ligt. Het houdt je immers uit je slaap. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk precies als je snurkt? En waarom snurken we harder als er alcohol gedronken is?

Nee, liever geen snurker naast je als je van een goede nachtrust houdt. Maar valt er iets te doen aan zo’n zaagmachine naast je? Uit onderzoek blijkt dat mondtapen heil kan bieden. Maar als je veel snurkt en onder de 50 bent, kan er ook iets serieus aan de hand zijn.

Wat gebeurt er als je snurkt?

Gesnurk wordt veroorzaakt doordat de luchtwegen vernauwen als deze ’s nachts ontspannen. De lucht die je inademt, moet via een smalle gang naar binnen waardoor trillingen in de keel ontstaan en je geluid maakt, schrijft het wetenschappelijke Quest.

Als partner van een snurker kun je behoorlijk wakker gehouden worden. Maar je bent niet de enige met een houtzagerij naast je. Naar schatting snurkt zo’n 44 procent van de volwassen bevolking weleens. 25 procent doet dat regelmatig.

Harder snurken op je rug

Uit onderzoek blijk dat mannen vaker snurken dan vrouwen (gemiddeld twee keer zo vaak). Maar zodra vrouwen de overgang hebben gepasseerd, kunnen zij ook vaker gaan snurken. Dat heeft vermoedelijk te maken met de veranderde hormoonhuishouding en het oestrogeen en progesteron dat afneemt.

Wellicht dat je jouw partner tijdens een snurksessie een flinke zet geeft, zodat de snurker op de zij gaat liggen. Rugslapers maken vaak meer geluid dan mensen die bijvoorbeeld op hun buik of zij slapen. Hoe dat kan? Doordat je op de rug slaapt, kunnen de tong, huig en het gehemelte de luchtweg verder blokkeren. Daardoor ontstaan er meer trillingen.

Onderliggende oorzaak

Een beetje knorren hier en daar kan geen kwaad, maar bij structureel hard gesnurk, kan er ook een onderliggende oorzaak zijn, bijvoorbeeld slaapapneu. Mensen die dat hebben weten dat vaak niet van zichzelf, omdat ze doorslapen.

👇 Wat is slaapapneu? Bij mensen met slaapapneu stokt de ademhaling ‘s nachts regelmatig voor korte tijd. Dit wordt meestal veroorzaakt door een blokkade van de luchtpijp en kan leiden tot een verstoorde nachtrust. Dat kan weer zorgen voor vermoeidheid overdag. Mensen met slaapapneu snurken vaak erg hard en hebben ook herhaaldelijke ‘hikjes’.

Alcohol

En je kent vast de mensen die na een avondje uit of paar glazen wijn ineens hard beginnen te zagen. Maar hoe kan dat? Alcohol ontspant de spieren in de keel, waardoor er meer trillingen in de keel komen en je dus meer en harder snurkt.

Overigens heeft leefstijl sowieso invloed op het snurkgedrag. Naast alcohol worden ook roken en overgewicht met snurken in verband gebracht. Roken en overgewicht vernauwen de luchtwegen en hebben daardoor hetzelfde effect op de trillingen in de keel als alcohol.

