Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minister Faber ziet grenscontroles nog helemaal zitten: ‘We moeten toch ergens beginnen’

Vijftig mensen zijn voor de start van grenscontroles van zo’n 800 Nederlandse grensovergangen beschikbaar, maar minister Marjolein Faber is nog vol vertrouwen. Vanmorgen vertelde zij aan de pers dat de grenscontroles volgende week gewoon en toch echt gaan beginnen.

Asielminister Faber weet zeker dat de grenscontroles die volgende week beginnen „mensen tegenhouden die geen recht hebben om hier te komen”. Bedenkingen bij onder meer de beperkte capaciteit bij de marechaussee, die daardoor maar een fractie van de grensovergangen kan controleren, wuift zij weg. „We moeten natuurlijk ergens beginnen”, zei ze voor aanvang van de ministerraad.

Faber: ‘150 miljoen euro extra’

Faber verwacht veel van extra „bevoegdheden” die de marechaussee in staat moeten stellen „sneller en efficiënter” te werken. „En ze hebben daar een systeem voor om te kijken waar kunnen we op dit moment het beste controleren. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat.”

De minister wijst er daarnaast op dat 150 miljoen euro extra beschikbaar is gekomen om de capaciteit uit te breiden. Dat geld is niet alleen bestemd voor extra mensen, stelt Faber, maar ook voor bijvoorbeeld camera’s.

In talkshow Humberto werd bij het onderwerp grenscontroles onlangs gesproken over doemscenario’s. Zo vroeg Elisabeth Post, bestuursvoorzitter Transport en Logistiek Nederland, zich af of kado’s voor de feestdagen nog wel op tijd kunnen worden bezorgd. Of die zorgen met vijftig ‘man’ personeel, die natuurlijk niet allemaal tegelijk en 24 uur per dag kunnen aantreden, nog gelden, is maar de vraag.

‘Grensovergangen blijven onbemand’

Als de hernieuwde grenscontroles komende maandag van start gaan, blijft het overgrote deel van de grensovergangen onbemand. Dit ondanks het grote vertrouwen van minister Faber. De marechaussee heeft niet het personeel om plots veel meer controles uit te voeren, zei Sven Schuitema van vakbond MarVer woensdag in De Telegraaf. „Ik hoor stevige taal uit Den Haag, maar misschien heeft de minister niet vooraf gecheckt hoeveel capaciteit er bij ons is wegbezuinigd de afgelopen 25 jaar.” Faber maakt zich, zo bleek vanmorgen, dus niet zo druk om deze woorden.

🖋️ Zorgen gemeenten, brief aan Faber In een brief aan Marjolein Faber hebben 46 grensgemeenten vorige week hun zorgen geuit over de grenscontroles die de minister van Asiel en Migratie vanaf maandag wil inzetten. De burgemeesters vinden de maatregelen onduidelijk en voorzien dat hun inwoners en ondernemers „nodeloze overlast” kunnen ondervinden van de controles. De voorzitter van de samenwerkende grensgemeenten Marjon de Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau heeft de brief naar Faber gestuurd namens de collega’s, zo liet haar gemeente weten.

Asielzoekers afschrikken

Door intern te ‘schrapen’ zijn er zo’n vijftig mensen gevonden die tijdelijk gaan bijdragen aan de controles, zegt Schuitema. „Dat helpt maar een beetje.” Marjolein Faber (PVV) hoopt met de grenscontroles ‘irreguliere migratie’ te beteugelen en asielzoekers af te schrikken.

Reacties