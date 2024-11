Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Helpt mondtapen tijdens slaap tegen snurken? Dit zegt de wetenschap

Je mond tapen voordat je gaat slapen? Klinkt vreemd, maar het zou allerlei gezondheidsvoordelen hebben en werken tegen snurken. Maar is dat weer zo’n gezondheidshype of is tape over je mond zo gek nog niet?

Op social media zweren sommigen bij het feit dat ze slapen met tape over hun mond. En onder meer Arie Boomsma, maar ook actrice Katja Schuurman, pleitte ooit voor het tapen van je mond voor de nachtrust. Maar waarom ook alweer?

Ademen door je neus

Volgens voorstanders helpt mondtapen tegen snurken, slaapapneu en verbetert het ook de slaapkwaliteit. Door tape over je mond te plakken, zou namelijk de neusademhaling tijdens het slapen verbeteren.

De neus is het luchtfiltersysteem van het lichaam. Adem je lucht in via de neus, dan worden in de neus vuil, stofdeeltjes en ziekteverwekkers opgevangen in het slijmvlies. En bijvoorbeeld door te niezen, blaas je vervuilende stoffen weer uit het lichaam. De neusholte verwarmt en bevochtigt ook de lucht voordat deze de longen binnenkomt, om schade aan het ademhalingssysteem te voorkomen.

Onderzoek naar tape over mond tijdens slapen

The Washington Post dook in de wetenschappelijke materie over deze mondtape-theorie. Volgens het onderzoek dat er tot nu toe is gedaan, kan mondtapen helpen bij de behandeling van mondademhaling, snurken en enkele milde gevallen van obstructieve slaapapneu. Maar er is volgens de krant niet genoeg onderzoek gedaan om de effectiviteit daadwerkelijk te meten. Of om te weten wie baat zou hebben bij mondtapen en wie juist niet.

David Kent, universitair hoofddocent keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurg in het Vanderbilt University Medical Center, legt tegen de krant uit dat het effect van mondtapen mild is.

Verbetering snurken

Belemmeren allergieën, een ziekte of structurele afwijkingen de neusademhaling? Dan kan het zijn dat mensen hun mond openen terwijl ze slapen om lucht te krijgen. Maar de mondademhaling is dus niet per se de meest gezonde optie. Waarom niet? Het kan tijdelijk de anatomie van de keel veranderen, waardoor deze smaller wordt en op de lange termijn kunnen gebitsproblemen ontstaan door mondademen. Maar ook slaapstoornissen, verminderde longfunctie en een verergering van symptomen bij mensen met astma, worden gelinkt aan mondademen.

Onderzoekers namen een groep mensen met milde slaapapneu, die vooral snurkten, onder de loep. Voor het onderzoek sliepen zij met hypoallergene siliconentape op hun mond. Mensen met een verstopte neus gebruikten vooraf een neusspray en medicatie om de symptomen te verlichten voordat zij hun mond tapeten. Het meerendeel (65 procent) zag een significante verbetering in hun snurken en obstructieve slaapapneu.

Bespreek mondtapen met een arts

Brengt dit alles risico’s met zich mee? Wie vreest dat hij of zij stikt tijdens een nacht met mondtape, kunnen we geruststellen. Volgens experts worden de meeste mensen namelijk wakker zodra ze het gevoel hebben dat ze geen lucht krijgen. Al adviseren zij wel om met een arts te overleggen voordat je ‘s nachts tape over je mond plakt. Vooral als iemand problemen heeft met de neusademhaling en meestal door de mond ademt, aldus Robson Capasso Stanford, hoofd slaapchirurgie aan de University School of Medicine, is overleg met een arts nodig.



Mondtape mag niet worden gebruikt bij kinderen of mensen die niet zelf in staat zijn om de tape te verwijderen.

Maar er zijn overigens ook andere behandelingen die kunnen helpen bij bijvoorbeeld slaapapneu, zoals de CPAP-machine. „Er kan een medische aandoening zijn die de mondademhaling veroorzaakt”, zegt Beth Malow, hoogleraar neurologie en kindergeneeskunde en directeur van een slaapafdeling van de Amerikaanse Vanderbilt University. Daarom raadt ook zij aan om vooraf met een arts te bespreken of mondtapen voor jou geschikt kan zijn.

Heil in mondtapen

Overweeg je om een avond met mondtape te slapen? Leg het eerst voor aan een dokter. Gebruik daarnaast geen ducttape of huishoudtape, maar hypoallergene siliconentape. En probeer eerst even hoe het voelt als je wakker bent, voordat je gelijk een hele nacht met tape op slaapt.

Hoewel er kennelijk toch heil in de de mondtape-hype zit, benadrukken deskundigen ook dat verder onderzoek nodig is.

