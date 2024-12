Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers vol lof over Sint & De Leeuw van Paul de Leeuw, tranen om Sanne en ziek kindje

Niet alles wat Paul de Leeuw aanraakt verandert tegenwoordig in goud, maar zijn jaarlijkse Sint & De Leeuw was volgens de tv-kijkers gisteravond wél keihard raak. Het programma waarin wensen door De Leeuw en Sint worden vervuld, zorgde voor een flinke lach, maar net zo zeer voor een traan.

Ook Rotterdam Ahoy gaat voor Paul de Leeuw weer eens meer dan vol stromen trouwens (zie kader), maar dat is een ander verhaal. Sint & De Leeuw bestaat – met verschillende titels – als sinds 2005 en hoe geliefd het format is, bleek gisteravond wel weer. Met maar liefst 1,6 miljoen kijkers scoorde Paul de Leeuw zelfs hoger dan het Journaal van 20.00 uur en blijkt Sint & De Leeuw het best scorende programma van de hele televisieavond.

Op de radio ging het eerder op de dag – in de nacht zelfs – over de leugen rond Sinterklaas ‘en of dat schadelijk voor kinderen‘ is. Daar kun je blijkbaar lang en breed over praten, maar als Pakjesavond er eenmaal is, willen ‘we’ gewoon een leuke avond. En daar zorgt Paul de Leeuw wel voor, vanuit de tv-studio die je misschien kent van Even Tot Hier.

Paul de Leeuw in z’n element

Paul de Leeuw heeft het bij grote studioshows eigenlijk altijd wel naar z’n zin, maar de ‘gouden tv-maker’ slaat de laatste tijd wat minder aan. Titels als Hotel Hollandia en Pauls Social Club scoorden veel minder dan die gouden tijden, maar kijkers van Sint & De Leeuw waren dat gisteravond helemaal vergeten. Op social media klinkt vooral lof, de kijkers hebben genoten.

Paul de Leeuw maakt het verrassingsprogramma tegenwoordig voor Omroep Max en dat was te merken. Max-baas Jan Slagter kwam als Sinterklaas de studio binnen, maar werd door De Leeuw direct weggestuurd. Dé Sint van het programma is namelijk traditioneel iemand die verdacht veel op acteur Hans Kesting lijkt. Slagter kwam direct terug, nu als Kerstman, maar daarmee was zijn aandeel gedaan.

Studiogasten mogen naar De Noordpool

Mensen worden voorafgaand aan Sint & De Leeuw gevraagd om een wens te mailen. Een wens voor zichzelf, of voor iemand anders. Sommige studiogasten hadden twee uur daarvoor nog geen idee waar ze heen gingen. Zoals bij Maurice en Kevin (die had geen idee) het geval was. „Er worden verschrikkelijk rare kado’s gevraagd”, zegt Paul de Leeuw. „Dat je denkt: hoe haal je het in je hoofd om dat te durven vragen.” Maurice en Kevin zijn ‘gewoon vrienden’. „Geen homo’s dus?”, wil Sinterklaas weten. „Ja, dat wel”, geeft Maurice lachend toe. De jongeman had als wens gemaild dat hij graag naar de Noordpool wilde. Dat had te maken met het klimaat, want voor je weet is die hele Noordpool gesmolten. Maurice wil daar ook het Noorderlicht graag zien en een ijsbad meemaken.

Prima, vond Paul de Leeuw, ondanks de wat ‘grote vraag’. De twee heren mochten direct in een busje stappen richting Düsseldorf om vanaf daar naar IJsland te vliegen. Tot hilariteit van heel veel kijkers gingen Maurice en Kevin inderdaad naar De Noordpool, maar dan naar de ijsclub die zo heet in het Twentse Holten. Aan het einde van de uitzending kwamen zij daar aan en werden ze ontvangen door Jurgen van Houdt, de jongste burgemeester van Nederland. Lang verhaal kort: het duo mocht overnachten in een pracht van een tent met een ijsbad voor de luifel. Met een rode knop konden zij net zo vaak ‘het Noorderlicht’ aanzetten als zij maar wilden. Of hun blikken nou blij waren of bedremmeld… de waarheid ligt ergens in het midden.

Verrassingen van Paul de Leeuw

En zo maakten Paul de Leeuw en Sint heel wat mensen blij. Een zeer enthousiast jongetje mocht voor het eerst ‘de echte Sint’ ontmoeten. Een meisje werd in een schitterende prinsessenjurk gehesen. Douwe Bob zong My Boy van Elvis Presley, het favoriete nummer van een vader die een moeilijke tijd achter de rug heeft (aangevraagd door zijn zoon). Een middelbareschool-koor zong voor hun verraste conciërge. En een oma en haar kleinzoon werden verrast met de jas van voetbalbondscoach Ronald Koeman, die een video voor de twee insprak. Een paar klappen tegen een boksbal moesten uitmaken wie de jas nou echt kreeg en dat werd de kleinzoon. De wist van niks, maar wilde hem toch graag hebben: „Die kan ik mooi via Marktplaats verkopen.”

Mooi item Acda & De Munnik

De meest aansprekende wens werd vervuld voor Sanne, bij wie de tranen al snel stroomden. „Ik ben acht maanden geleden moeder geworen, in m’n eentje, van de mooiste dochter die er is. In mijn zwangerschap deed ik alles alleen en ging het niet zo goed met m’n dochter in mijn buik. Ik moest elke week naar het ziekenhuis en had ik heel veel gedoe.” Dani werd geboren, maar al snel bleek dat zij erg allergisch is en een aangeboren hersenafwijking heeft. Sanne: „Elke keer luister ik het liedje Morgen wordt fantastisch, want dat wordt het en dat helpt.”

Morgen wordt fantastisch is een nummer van Acda & De Munnik en die zin werd ook de tekst op Dani’s geboortjekaartje. Sanne wilde daar graag handtekeningen van Thomas Acda en Paul de Munnik op hebben, maar dat was na het sturen van een bericht tot nu toe niet gelukt. De muzikanten zijn in New York en konden dus niet naar de studio komen om even hun krabbel voor Sanne en Dani te zetten. Ze maakten een video waarop te zien is dat zij hun handtekening alsnog geven (Sanne krijgt het kaartje overhandigd van Paul de Leeuw) en zingen vervolgens ook nog het lied waarom de wens draait. Het was een einde om even van te slikken bij deze Sint & De Leeuw 2024. Dat vonden in ieder geval heel veel kijkers, die sowieso te spreken waren over de hele uitzending. Een paar reacties op een rij, bij de bovenste zie je moeder Sanne:

