Je kunt relatief makkelijk hart- en vaatziekten voorkomen via je mond, zo doe je dat

Ondertussen is het algemeen bekend dat de gezondheid van je mond en tanden invloed kan hebben op het ontstaan van hart- en vaatproblemen. Maar wat je misschien zal verbazen, is dat juist je speeksel een cruciale rol speelt. Hoe dat precies zit, lees je hier. Belangrijker nog, hoe kun je hier iets aan doen?

We leggen ‘t je uit.

Speeksel kan een flinke impact hebben op je hart en bloedvaten

Je zou denken dat ontstekingen in je mond alleen hart- en vaatproblemen kunnen veroorzaken bij oudere mensen of mensen met risicofactoren. Maar opmerkelijk genoeg geldt dit ook voor jongere mensen. Zelfs bij hen kan speeksel al aanwijzingen geven over potentiële gevaren voor het hart en de bloedvaten.

En hier komt de clou: het is niet alleen van invloed op ouderen, of degenen die zich in een risicogroep bevinden. Zelfs jonge en fitte individuen kunnen niet aan deze ontdekking ontsnappen. Dus zelfs als je je in topvorm voelt, kan je mond nog steeds het toneel zijn van een strijd tussen goed en kwaad.

Gingivitis, oftewel tandvleesontsteking, klinkt als iets exotisch, maar het blijkt niet alleen je tandvlees te beïnvloeden. Het heeft ook gevolgen voor je bloedvaten. En als je dacht dat tandplak en tandsteen gewoon ongewenste gasten waren op jouw tandenfeestje, dan heb je het mis.

De bacteriën in je mond kunnen stiekem witte bloedcellen in je speeksel laten sijpelen, alsof ze het slechte bewakers zijn van een middeleeuwse burcht. Jouw mond fungeert als de brug en staat open voor problemen. En hoe meer jouw mond zich misdraagt, des te groter de kans dat je hart begint te sputteren.

🦷 Wat is gingivitus? Gingivitis is een tandvleesontsteking die ontstaat door tandplak. Het veroorzaakt roodheid, zwelling en bloeding van het tandvlees. Onbehandeld kan het leiden tot ernstigere tandvleesproblemen en zelfs verband houden met hart- en vaatziekten.

Een klein, snel onderzoek van je speeksel is vers’tand’ig

Kunnen we met een simpele speekseltest echt de allereerste signalen van hartproblemen opsporen? Zeker weten. Dat is precies wat Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt. Ze doken in het speeksel van gezonde deelnemers en ontdekten dat een overdaad aan witte bloedcellen in je mond gelinkt is aan adervernauwing.

Zelfs bij jonge, fitte mensen kan een beetje ontsteking al een flinke impact hebben op je hartgezondheid. Onderzoeker Trevor King benadrukt dat dit serieus van belang is, omdat het een van de voornaamste doodsoorzaken is in Noord-Amerika – en dat is waarschijnlijk niet veel anders in Europa.

Parodontitis, dat mondprobleem dat je misschien alleen aan tanden koppelt, blijkt veel vaker voor te komen. Wetenschappelijk onderzoek heeft al eerder een link gelegd tussen dit tandperikel en hart- en vaatziekten. Het lijkt erop dat ontstekingscellen gewoon via je tandvlees je bloedbaan binnendringen en een spelletje spelen met je bloedvaten. King en zijn team hebben zich afgevraagd of zelfs bij gezonde, jonge mensen zonder duidelijke tekenen van parodontitis een verband bestaat tussen hun hartgezondheid en het aantal witte bloedcellen in hun speeksel.

Ook onderzoekers in Canada zijn tot dezelfde conclusie gekomen. „We ontdekken steeds meer bewijs voor de relatie tussen mondgezondheid en het risico op hart- en vaatziekten”, zegt onderzoeker Ker-Yung Hong. „Als we deze link zelfs bij jonge, gezonde individuen zien, is het hoog tijd om vroegtijdig een alomvattende aanpak te hanteren”, voegt Hong eraan toe.

De oplossing voor je tanden is een oplossing

Gelukkig kun je vrij eenvoudig zelf iets aan dit probleem doen. Een groep van 28 jonge volwassenen tussen de 18 en 30 jaar, allemaal niet-rokers zonder gezondheidsproblemen of tandvleesellende, werden door de onderzoekers opgetrommeld voor een spannend experiment.

Voordat ze het laboratorium betraden, moesten ze eerst zes uur vasten (water mocht wel). Toen begon het echte werk: hun mond spoelen met water en daarna met een soort zoutoplossing.

Ook werden er elektrocardiogrammen gemaakt, werd de bloeddruk gemeten en zelfs de stijfheid van hun aderen gepeild. Onderzoeker Michael Glogauer uit Toronto legt uit dat deze ‘mondspoeltest’ eigenlijk een jaarlijkse stop bij je huisarts of tandarts zou moeten zijn. Maar je kunt het spoelen dus ook prima thuis doen.

Dus zelfs als je niet verzekerd bent, is het zeker de moeite waard om hierin te investeren. Je tanden zijn tenslotte niet alleen een pronkstuk, maar ook een indicator van je algemene gezondheid. Even spoelen (niet doorslikken) en je hart en vaten gaan er mogelijk van profiteren.